Aliou Cissé, la rivoluzione tradita del Senegal

liou Cissé è uno di quei pacati rivoluzionari che in un mondo meno frammentato in cortili culturali non lascerebbe traccia visiva di sé. Vive come ha sempre vissuto, si presenta come si è sempre presentato, trecce sottili e lunghe (da rasta, direbbero nel cortile accanto), berretto sopra. Se il suo contratto va come deve, nel 2024 arriverà a essere commissario tecnico del Senegal per nove lunghi anni. Ha cominciato a frequentare Mondiali nel 2002 , da capitano della squadra che arrivò ai quarti schiacciando tra gli altri la Francia campione . Da allora, e con il suo aiuto, molto è cambiato nel calcio africano. Lui è un rivoluzionario semplice ed è già andato parecchio avanti nella sua missione. Ammesso che la senta tale.

A liou Cissé è uno di quei pacati rivoluzionari che in un mondo meno frammentato in cortili culturali non lascerebbe traccia visiva di sé. Vive come ha sempre vissuto, si presenta come si è sempre presentato, trecce sottili e lunghe (da rasta, direbbero nel cortile accanto), berretto sopra. Se il suo contratto va come deve, nel 2024 arriverà a essere commissario tecnico del Senegal per nove lunghi anni. Ha cominciato a frequentare Mondiali nel 2002 , da capitano della squadra che arrivò ai quarti schiacciando tra gli altri la Francia campione . Da allora, e con il suo aiuto, molto è cambiato nel calcio africano. Lui è un rivoluzionario semplice ed è già andato parecchio avanti nella sua missione. Ammesso che la senta tale.

Nel 2018 in Russia era l’unico ct nero. Non poteva negarlo. Dice: il calcio è universale e non credo vada raccontato attraverso insulsaggini tipo il colore della pelle. Ora non è più solo. Ci sono Otto Addo nel Ghana e Rigobert Song nel Camerun. Se siete affascinati dalla trecce di Cissé potreste restare incantati da Song, che amava pure tingerle di biondo.