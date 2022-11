La minaccia di Luis Enrique a Ferran Torres su Twitch: “Se esulti così....”

Una vittoria per staccare in anticipo il biglietto per gli ottavi. La Spagna si prepara alla grande sfida contro la Germania sotto la guida di Luis Enrique, il tecnico che ha travolto la Costa Rica all’esordio mondiale. Sui social però si fa un gran parlare di un’altra cosa, ovvero l’indiscrezione che lo stesso tecnico potrebbe diventare nonno e scoprirlo... in panchina.

L'amore tra la figlia di Luis Enrique e Ferran Torres

La figlia maggiore del ct, Sira, è infatti fidanzata con Ferran Torres, l’attaccante titolare della Spagna: i due stanno insieme da poco più di un anno.

La frecciata di Luis Enrique a Ferran Torres su Twitch

Durante la sua ormai consueta diretta Twitch, Luis Enrique ha risposto a una domanda di un utente che chiedeva come avrebbe reagito se Ferran avesse mimato il gesto del ciuccio, facendo riferimento ad un'eventuale gravidanza della compagna. La replica dell’ex allenatore della Roma è stata secca: “Se lo fa lo sostituisco immediatamente e lo spedisco in tribuna per sempre senza fargli più mettere piede in un campo da calcio. Non scherziamo!”, ha detto il tecnico della Spagna. Non si è capito bene se le parole fossero ironiche o sincere. Meglio per Ferran Torres non scoprirlo…