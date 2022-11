Luis Enrique e il ricordo della figlia Xana: l'emozionante messaggio

È una giornata particolare per Luis Enrique, che si prepara per la sfida tra Spagna e Germania che potrebbe già sancire il passaggio delle Furie Rosse agli ottavi di finale. Nella mente del tecnico spagnolo non c'è solo calcio, essendo oggi una data dolorosa da ricordare. Il 27 novembre è infatti il giorno del compleanno della figlia Xana, scomparsa tragicamente all'età di 9 anni a causa di un osteosarcoma.