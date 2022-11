Luis Enrique e la frase sulla figlia Xana che ha emozionato il mondo

Parole struggenti

Il match, finito 1-1, è stato giocato proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 13 anni Xana Martinez, figlia dell'ex allenatore della Roma morta tre anni fa per un rara forma di cancro alle ossa. "È stato un giorno speciale per me e per la mia famiglia - ha detto con parole struggenti Luis Enrique dopo la partita -. Ovviamente nostra figlia non è più fisicamente con noi, ma è comunque presente tutti i giorni. La ricordiamo tanto, ridiamo e pensiamo a come si comporterebbe in ogni situazione che viviamo".