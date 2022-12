“Siamo abbacchiati”. La Spagna dallo psicologo

Tendenza negativa che l’ex tecnico di Barça e Roma è determinato a ribaltare, per battere il Marocco e proseguire il più a lungo possibile l’avventura in Qatar. Di qui l’apparizione, nel corso dell’ultima seduta, del fido dottor Joaquin Valdes, uno psicologo che, ormai da una dozzina d’anni, fa parte dello staff del tecnico asturiano. Lo specialista, normalmente, non partecipa agli allenamenti, ma stavolta ha voluto far sentire la sua presenza e verificare di persona se i calciatori, secondo le sue indicazioni, si incoraggiassero l’un l’altro con foga e convinzione, come da lui indicato. «L’ambiente nello spogliatoio è molto abbacchiato e il mio lavoro più urgente sarà riportare l’entusiasmo tra i ragazzi», la franca ammissione di Luis Enrique dopo l’ultima sconfitta. Il dott. Valdes si è già messo in azione per ottenere, in tempi brevissimi, l'obiettivo.