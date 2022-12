Ansu Fati, la cacio e pepe e quella battuta sulla Roma: ecco la sua reazione

Cronaca di un pranzo a base di cacio e pepe e, perché no, di un sogno di mercato. Impossibile ora, in futuro chissà. Ieri la stella del Barcellona e della nazionale spagnola, Ansu Fati, 20 anni, era a Roma in vacanza ed è andato a pranzo al ristorante "La Villetta": nel cuore della capitale, a Piramide, è uno dei posti del cuore di Francesco Totti. Il proprietario, Claudio Olivetti, ha pubblicato foto e video della stella catalana alle prese con un tiramisù speciale, direttamente nella caffettiera, e una cacio e pepe con tartufo grattuggiato sopra. I due amici del giocatori, invece, hanno scelto la carbonara.