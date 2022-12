La frase polemica di Suarez che attacca arbitro e Mondiali

DOHA (QATAR) - Tanta tristezza ma anche tanta rabbia. Consapevole di aver giocato molto probabilmente il suo ultimo Mondiale in carriera, Luis Suarez è scoppiato in lacrime dopo l'eliminazione dell' Uruguay da Qatar 2022 . Nonostante la vittoria per 2-0 contro il Ghana , la ' Celeste ' ha fallito la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, estromessa dalla Corea del Sud che, nell'altro match del Gruppo H , ha battuto 2-1 il Portogallo già certo del passaggio del turno.

Uruguay, Suarez: "Siamo orgogliosi anche se non ci rispettano..."

Grande delusione per Suarez che, dopo aver pianto a dirotto nell'immediato post-partita contro il Ghana, ha poi postato sul proprio profilo di Twitter un messaggio eloquente, rivolto ai tifosi della 'Celeste' e non solo: "Fa molto male dire addio a un Mondiale come questo", scrive il 'Pistolero' che poi aggiunge: "Ma abbiamo la tranquillità di aver dato il massimo per il nostro Paese". La frase polemica dell'ex attaccante di Barcellona e Atletico Madid arriva poco dopo e si tratta di un chiaro attacco all'arbitro del match contro il Ghana, il tedesco Siebert, e alla Fifa: "Orgogliosi di essere uruguaiani anche se non ci rispettano. Grazie a tutti gli uruguaiani per il loro sostegno", ha commentato Suarez. Gli uruguaiani hanno infatti rivendicato - invano - un calcio di rigore non concesso nel secondo tempo per un'irregolarità commessa da Daniel Amartey su Darwin Nunez: un episodio che avrebbe potuto indirizzare la qualificazione agli ottavi di finale di Qatar 2022 proprio in favore della nazionale del ct Diego Alonso.