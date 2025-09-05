Israele, poker alla Moldova. La Francia supera l'Ucraina, Akanji in gol con la Svizzera

Nel match valido per il Girone I delle qualificazioni ai Mondiali 2026, quello dell'Italia, Israele ha superato a Chisinau la Moldova per 4-0. Le reti portano la firma di Peretz (15') e Solomon (35') nel primo tempo e di Baribo (59') e Gloukh (77') nella ripresa. Con questa vittoria Israele resta seconda nel girone con tre punti di vantaggio (e una partita in più) sugli azzurri. Lunedì il match tra le due nazionali. Classifica: Norvegia 12, Israele 9, Italia 6, Estonia 3, Moldavia 0.

Svizzera ok, in gol anche Akanji

Apre le danze anche il Gruppo B delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. A Basilea la Svizzera travolge il Kosovo col risultato di 4-0. In gol il neo interista Akanji (22'), Embolo (25' e 45') e Widmer (45'). A Lubiana la Svezia non va oltre il 2-2 con la Slovenia. Alle reti di Elanga (18') e Ayari (73'), rispondono il friulano Lovric (46') e Vipotnik (90'). Classifica: Svizzera 3; Svezia, Slovenia 1; Kosovo 0.

La Francia di Mbappé supera l'Ucraina di Dovbyk

Inizia con una vittoria il cammino della Francia nel Gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Sul campo neutro di Breslavia (Polonia), i transalpini del ct Deschamps hanno superato l'Ucraina col risultato di 2-0 grazie alle reti di Olise (10') e Mbappé (82'). Vittoria e goleada per l'Islanda che travolge l'Azerbaigian col risultato di 5-0. Finiscono sul tabellino dei marcatori Palsson (45'+2), Johannesson (47', 56'), A. Gudmundsson (66') e Hlynsson (73'). Classifica: Islanda, Francia 3; Ucraina, Azerbaigian 0.

Grecia a valanga, pari tra Danimarca e Scozia

La Grecia si prende subito la scena nella prima giornata del gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali. La nazionale di Ivan Jovanovic ha battuto la Bielorussia 5-1 con i gol di Karetsas (3'), Pavlidis (17'), Bakasetas (21'), Kourbelis (36') e Tzolis (63'). Di Barkovski su rigore (72') il gol della bandiera della Bielorussia. Finisce senza reti a Copenaghen l'altro match del girone tra Danimarca e Scozia. Classifica: Grecia 3; Danimarca, Scozia 1; Bielorussia 0.

Bene Croazia e Repubblica Ceca

Vincono Repubblica Ceca e Croazia nei match del girone L di qualificazione ai Mondiali. La Repubblica Ceca ha battuto 2-0 il Montenegro con il gol lampo di Cerv (3') e il sigillo nel recupero di Cerny (96'). Nell'altro match del girone la Croazia ha avuto la meglio delle Far Oer per 1-0 grazie alla rete decisiva di Kramaric al 31'. Classifica: Repubblica Ceca 12 punti; Croazia 9; Montenegro 6, Far Oer 3; Gibilterra 0.