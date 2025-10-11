Dove vedere Norvegia-Israele in tv? Sky o Rai, orario

Norvegia-Israele, l'orario

Norvegia-Israele si disputerà oggi, sabato 11 ottobre, alle ore 18 allo "Ullevaal Stadion" di Oslo.

Dove vedere Norvegia-Israele in diretta tv

Norvegia-Israele sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio.

Norvegia-Israele, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Oslo in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.