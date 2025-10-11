Dove vedere Norvegia-Israele in tv? Sky o Rai, orario

Nel girone di qualificazione dell'Italia di Gattuso, riflettori puntati sulla Norvegia di Erling Braut Haaland, che oggi ospita Israele allo "Ullevaal Stadion" di Oslo. Ultimo ostacolo importante per la nazionale di Solbakken prima del confronto diretto con gli Azzurri, in programma il prossimo 16 novembre a San Siro.
Norvegia-Israele, l'orario
Norvegia-Israele si disputerà oggi, sabato 11 ottobre, alle ore 18 allo "Ullevaal Stadion" di Oslo.
Dove vedere Norvegia-Israele in diretta tv
Norvegia-Israele sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio.
Norvegia-Israele, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Oslo in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.