Playoff Mondiali: gli scenari per l'Italia e tutti i calcoli

UDINE (dall’inviato) - In un quadro estremamente fluido (pensate alle Isole Far Oer, che ieri hanno battuto la Repubblica Ceca...), con ancora tre partite da giocare per molte squadre, meglio partire dalle certezze. L’Italia, che in pura linea teorica è ancora in corsa per il primo posto (Sua Maestà Haaland è appollaiato lassù con tutti i suoi gol), ha un piede e mezzo ai playoff: può metterci l’altro mezzo già domani sera a Udine, se batte Israele; può cominciare ad appoggiarlo (non tutto) se pareggia, a quel punto la Nazionale di Ben Simon dovrebbe sperare in due nostri ko (contro Moldavia e Norvegia) e due successi con tanti gol per la sua squadra. Alla terza ipotesi (compresa la possibilità di qualificazione agli spareggi come terza classificata) meglio non pensarci. D’altro canto gli azzurri - rispetto agli altri, indigesti playoff - sembrano più consapevoli e più centrati sui propri mezzi. E la stessa nazionale di Israele, vista ad Oslo sabato pomeriggio, è lontana parente di quella che ci ha fatto patire a Debrecen, con l’aggravante di aver perso anche l’ultimo centrale a disposizione. Idan Nachmias, per la spinta di Haaland che lo ha mandato sul palo in occasione del 3-0, ha riportato un infortunio abbastanza serio: nello spogliatoio sputava sangue, è stato ricoverato in ospedale, ha costole fratturare e un danno al polmone, non potrà prendere l’aereo per tornare in Bulgaria, a Ludogorets, ma dovrà sobbarcarsi 30 ore di viaggio in macchina. Al suo posto, Ben Simon - che già non ha Stav Lemkin - ha chiamato Nikita Stoyanov.