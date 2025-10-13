Qualificazioni Mondiali: De Bruyne trascina il Belgio, alla Francia non basta Nkunku

ROMA - In attesa dell'Italia di Gattuso che domani (14 ottobre) sfiderà Israele a Udine con l'obiettivo di blindare il secondo posto (e quindi i playoff) nel Gruppo I delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, non sono mancate reti ed emozioni nelle gare degli altri gironi andate in scena oggi, con diversi calciatori della Serie A protagonisti.
Qualificazioni Mondiali: le classifiche dei gironi
Risultati, tabellini e calendario
Gruppo D, la Francia rallenta e l'Ucraina si avvicina
Nel Gruppo D rallenta la Francia capolista che dopo tre vittorie, orfana dell'infortunato Mbappé, pareggia 2-2 contro l'Islanda a Reykjavík. L'ampio turnover deciso da Deschamps non riguarda il romanista Koné né il portiere Maignan, titolare come il compagno di club Nkunku in attacco (solo panchina invece per l'altro milanista Rabiot; dentro nella ripresa lo juventino Khephren Thuram, fratello dell'interista Marcus che è invece fermo ai box). Tra i padroni di casa in campo dal primo minuto il genoano Ellertson e Gudmundsson della Fiorentina (panchina per Bjarkason del Venezia), ma a prendersi la scena al 39' è Palsson che su un calcio da fermo, dopo un lungo monologo dei 'Bleus', è il più lesto di tutti nell'area francese e trova la zampata che vale il sorprendente vantaggio. La Francia reagisce ma prima del riposo il portiere Olafsson si supera sul colpo di testa di Olise ed Ellertson respinge poi il successivo tentativo in tap-in di Mateta (45+4'). L'appuntamento con il pari è rimandato al 63', quando è Nkunku a trovare il gol dell'1-1 con un destro chirurgico, ma la Francia ovviamente non si accontenta e sorpassa con Mateta (68'). Nemmeno il tempo di festeggiare però e l'Islanda pareggia: blackout della difesa transalpina e gol del subentrato Hlynsson su assist di Gudmundsson (70'). Finisce 2-2 e ne approfitta l'Ucraina del romanista Dovbyk e del genoano Malinovskyi (entrambi titolari) che sul campo neutro di Cracovia, in Polonia, batte 2-1 l'Azerbaigian e si porta a -3 dalla vetta. Pericolosi già al 17' con Konoplya (bel destro dal limite e palla sulla traversa), gli ucraini sbloccano il match al 30': punizione calciata da Malinovskyi e palla girata in rete di testa da Oleksiy. L'Azerbaigian però non ci sta e a un passo dal riposo trova il gol del pari: cross dalla sinistra di Cafarquliyev e spaccata vincente di Akhundzade (45+3'). Nella ripresa l'Ucraina riprende ad attaccare e riesce a tornare avanti con Malinovskyi (64').
Islanda-Francia 2-2: cronaca, statistiche e tabellino
Ucraina-Azerbaigian 2-1: cronaca, statistiche e tabellino
Gruppo J, De Bruyne trascina il Belgio in vetta
Successo pesantissimo in Galles (2-4) per il Belgio di Rudi Garcia, che consegna ancora una volta la fascia da capitano al napoletano De Bruyne e una maglia da titolare anche all'atalantino De Ketelaere (panchina per il milanista De Winter e lo juventino Openda). Subito avanti i padroni di casa con un colpo di testa di Rodon su azione da corner (8'), ma i 'Diavoli Rossi' pareggiano con De Bruyne al 18' su rigore (concesso per un tocco di mano dell'ex spezzino ed ex veneziano Ampadu su cross di De Ketelaere) e poi effettuano il sorpasso con Meunier (24'). Nella ripresa poi un altro rigore per il Belgio (ancora per un fallo di mano, stavolta di James) e sempre De Bruyne a realizzare con freddezza dagli undici metri (76'). Ai gallesi non basta poi la rete di Broadhead (89') per tornare a sperare, perché subito dopo Trossard chiude definitivamente i giochi (90'). Con questo successo la squadra di Garcia sale in vetta al Gruppo J con 14 punti, ora a +1 sulla Macedonia del Nord (titolare il napoletano Elmas) fermata invece sul pari (1-1) in casa dal Kazakistan. Primo tempo avaro di occasioni e la gara si sblocca al 54', quando gli ospiti trovano il vantaggio con Karaman (54'), nella ripresa poi il pari dei padroni di casa con Bardhi (74').
Galles-Belgio 2-4: cronaca, statistiche e tabellino
Macedonia del Nord-Kazakistan 1-1: cronaca, statistiche e tabellino
Gruppo A, testa a testa tra Germania e Slovacchia
Vittoria di misura per la Germania (0-1) a Belfast contro l'Irlanda del Nord. I padroni di casa partono forte ma si vedono annullare per fuorigioco il gol di Ballard (14') e al 31' si fanno sorprendere su un calcio d'angolo a sfavore: cross di Raum e deviazione vincente con la spalla da parte di Woltemade (31'). Basta questo gol ai tedeschi per restare primi nel Gruppo A con 9 punti insieme alla Slovacchia. Senza il napoletano Lobotka e il veronese Suslov, entrambi ai box, la quadra di Calzona e Hamsik batte infatti 2-0 in casa il Lusseumburgo e resta agganciata alla vetta. Nel primo tempo meglio gli ospiti, che non riescono però a concretizzare le occasioni e vengono puniti a inizio ripresa: a trovare il gol è il cagliaritano Obert (55') su corner battuto dall'ex veronese Duda (che poco prima aveva colpito un palo). I padroni di casa mettono poi in cassaforte la vittoria con Schranz (72').
Irlanda del Nord-Germania 0-1: cronaca, statistiche e tabellino
Slovacchia-Lussemburgo 2-0: cronaca, statistiche e tabellino
Gruppo B, solo un pari per la Svizzera e il Kosovo sogna
Nel Gruppo B rallenta la Svizzera (titolari l'interista Akanji e il bolognese Freuler, solo panchina per il milanista Athekame), che non riesce ad andare al di là dello 0-0 sul campo della Slovenia. Gli elvetici restano comunque primi con 10 punti, ora a +3 su un Kosovo capace di battere a domicilio (0-1) la Svezia (ferma a quota 1 e al terzo ko di fila). A fare la partita fin dall'avvio sono i padroni di casa (titolare l'atalantino Hien, solo panchina per il bolognese Holm e per Karlstrom dell'Udinese), ma senza creare grossi patemi al Kosovo (capitanato dall'ex laziale Muriqi) che al 32' passa in vantaggio con Asllani (in gol dopo un tiro dello stesso Muriqi deviato dal compagno di squadra Hodza) e prima dell'intervallo colpisce un palo con Avdullahu. Tra gli ospiti protagonista il portiere Muric del Sassuolo e nel finale spazio per lo juventino Zhegrova.
Slovenia-Svizzera 0-0: cronaca, statistiche e tabellino
Svezia-Kosovo 0-1: cronaca, statistiche e tabellino
ROMA - In attesa dell'Italia di Gattuso che domani (14 ottobre) sfiderà Israele a Udine con l'obiettivo di blindare il secondo posto (e quindi i playoff) nel Gruppo I delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, non sono mancate reti ed emozioni nelle gare degli altri gironi andate in scena oggi, con diversi calciatori della Serie A protagonisti.
Qualificazioni Mondiali: le classifiche dei gironi
Risultati, tabellini e calendario
Gruppo D, la Francia rallenta e l'Ucraina si avvicina
Nel Gruppo D rallenta la Francia capolista che dopo tre vittorie, orfana dell'infortunato Mbappé, pareggia 2-2 contro l'Islanda a Reykjavík. L'ampio turnover deciso da Deschamps non riguarda il romanista Koné né il portiere Maignan, titolare come il compagno di club Nkunku in attacco (solo panchina invece per l'altro milanista Rabiot; dentro nella ripresa lo juventino Khephren Thuram, fratello dell'interista Marcus che è invece fermo ai box). Tra i padroni di casa in campo dal primo minuto il genoano Ellertson e Gudmundsson della Fiorentina (panchina per Bjarkason del Venezia), ma a prendersi la scena al 39' è Palsson che su un calcio da fermo, dopo un lungo monologo dei 'Bleus', è il più lesto di tutti nell'area francese e trova la zampata che vale il sorprendente vantaggio. La Francia reagisce ma prima del riposo il portiere Olafsson si supera sul colpo di testa di Olise ed Ellertson respinge poi il successivo tentativo in tap-in di Mateta (45+4'). L'appuntamento con il pari è rimandato al 63', quando è Nkunku a trovare il gol dell'1-1 con un destro chirurgico, ma la Francia ovviamente non si accontenta e sorpassa con Mateta (68'). Nemmeno il tempo di festeggiare però e l'Islanda pareggia: blackout della difesa transalpina e gol del subentrato Hlynsson su assist di Gudmundsson (70'). Finisce 2-2 e ne approfitta l'Ucraina del romanista Dovbyk e del genoano Malinovskyi (entrambi titolari) che sul campo neutro di Cracovia, in Polonia, batte 2-1 l'Azerbaigian e si porta a -3 dalla vetta. Pericolosi già al 17' con Konoplya (bel destro dal limite e palla sulla traversa), gli ucraini sbloccano il match al 30': punizione calciata da Malinovskyi e palla girata in rete di testa da Oleksiy. L'Azerbaigian però non ci sta e a un passo dal riposo trova il gol del pari: cross dalla sinistra di Cafarquliyev e spaccata vincente di Akhundzade (45+3'). Nella ripresa l'Ucraina riprende ad attaccare e riesce a tornare avanti con Malinovskyi (64').
Islanda-Francia 2-2: cronaca, statistiche e tabellino
Ucraina-Azerbaigian 2-1: cronaca, statistiche e tabellino