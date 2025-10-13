Qualificazioni Mondiali: De Bruyne trascina il Belgio, alla Francia non basta Nkunku

Qualificazioni Mondiali: le classifiche dei gironi

Risultati, tabellini e calendario

Gruppo D, la Francia rallenta e l'Ucraina si avvicina

Nel Gruppo D rallenta la Francia capolista che dopo tre vittorie, orfana dell'infortunato Mbappé, pareggia 2-2 contro l'Islanda a Reykjavík. L'ampio turnover deciso da Deschamps non riguarda il romanista Koné né il portiere Maignan, titolare come il compagno di club Nkunku in attacco (solo panchina invece per l'altro milanista Rabiot; dentro nella ripresa lo juventino Khephren Thuram, fratello dell'interista Marcus che è invece fermo ai box). Tra i padroni di casa in campo dal primo minuto il genoano Ellertson e Gudmundsson della Fiorentina (panchina per Bjarkason del Venezia), ma a prendersi la scena al 39' è Palsson che su un calcio da fermo, dopo un lungo monologo dei 'Bleus', è il più lesto di tutti nell'area francese e trova la zampata che vale il sorprendente vantaggio. La Francia reagisce ma prima del riposo il portiere Olafsson si supera sul colpo di testa di Olise ed Ellertson respinge poi il successivo tentativo in tap-in di Mateta (45+4'). L'appuntamento con il pari è rimandato al 63', quando è Nkunku a trovare il gol dell'1-1 con un destro chirurgico, ma la Francia ovviamente non si accontenta e sorpassa con Mateta (68'). Nemmeno il tempo di festeggiare però e l'Islanda pareggia: blackout della difesa transalpina e gol del subentrato Hlynsson su assist di Gudmundsson (70'). Finisce 2-2 e ne approfitta l'Ucraina del romanista Dovbyk e del genoano Malinovskyi (entrambi titolari) che sul campo neutro di Cracovia, in Polonia, batte 2-1 l'Azerbaigian e si porta a -3 dalla vetta. Pericolosi già al 17' con Konoplya (bel destro dal limite e palla sulla traversa), gli ucraini sbloccano il match al 30': punizione calciata da M alinovskyi e palla girata in rete di testa da Oleksiy. L'Azerbaigian però non ci sta e a un passo dal riposo trova il gol del pari: cross dalla sinistra di Cafarquliyev e spaccata vincente di Akhundzade (45+3') . Nella ripresa l'Ucraina riprende ad attaccare e riesce a tornare avanti con Malinovskyi (64').

Islanda-Francia 2-2: cronaca, statistiche e tabellino

Ucraina-Azerbaigian 2-1: cronaca, statistiche e tabellino