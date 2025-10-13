Favola Capo Verde, la nazione più piccola di sempre vola ai Mondiali 2026

Il calcio della tecnologia e dei milioni di euro riesce ancora a raccontare favole fuori da ogni logica e destinate a riscrivere la storia. È il caso di Capo Verde, arcipelago africano al largo delle coste del Senegal, ex colonia portoghese, indipendente solamente dal 1975, che per la prima volta si qualifica alla fase finale di un Campionato del Mondo. È tutto vero ed è successo all'Estadio Nacional di Praia, capitale del gruppuscolo di isole, che diventa anche la seconda nazionale per numero di abitanti, dopo l'Islanda, a compiere il miracolo sportivo di andarsi a giocare il torneo iridato.