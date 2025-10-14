Spagna, la scelta del numero 10 spiazza tutti: rivoluzione nel calcio!

Il 10 che non ti aspetti. La Spagna di De La Fuente, in occasione del match odierno con la Bulgaria, ha deciso di consegnare un numero di maglia non banale ad Aymeric Laporte, difensore centrale che indosserà la casacca che solitamente spetta al giocatore di fantasia della squadra.
Spagna, scelta clamorosa: maglia numero 10 a Laporte contro la Bulgaria
Una scelta tanto curiosa quanto clamorosa della Federazione spagnola, che in queste ore ha comunicato i numeri di maglia ufficiali per la gara con la Bulgaria, valida per le qualificazioni Mondiali. La 10 a Laporte, anche grazie al cambio richiesto da Jesé Rodriguez, titolare della maglia simbolicamente più importante pochi giorni fa contro la Georgia. All'esterno offensivo del Como, infatti, spetterà la casacca numero 11. Una sorta di premio, dunque, per il leader difensivo dell'Athletic Bilbao, che rinuncerà al suo 14 dopo essere tornato in nazionale in virtù del forfait di Huijsen.