Tutte le possibili avversarie dell'Italia ai playoff Mondiali: come funzionano e quando ci saranno gli spareggi

L'Italia tira un sospiro di sollievo e, grazie al 3-0 rifilato a Israele, conquista aritmeticamente il pass per i playoff Mondiali . La Norvegia, lassù, è praticamente irraggiungibile. Inutile sperare in un miracolo, meglio essere realisti. Gli azzurri si giocheranno le loro chance di ingresso al Mondiale negli States del 2026 attraverso la porta secondaria dei playoff . Le possibile avversarie degli azzurri (semifinale e finale) non si conosco ancora: diventeranno ufficiali solo dopo la prossima sosta che permetterà a tutti di chiudere i rispettivi gironi con le ultime due giornate in calendario. Per Gattuso e compagni le sfide contro Moldavia e Norvegia diventeranno quasi delle amichevoli di preparazione in vista delle sfide decisive - partite secche , non andata e ritorno - che si terranno il prossimo marzo , il 26 (semifinale) e il 31 (finale).

Ma se le qualificazioni finissero oggi, quali sarebbero possibili avversarie dell'Italia ai playoff? I nomi non sono piacevolissimi. C'è addirittura una squadra che fa riaffiorare incubi belli e buoni. È il caso della Macedonia del Nord che ci estromise dalla corsa agli ultimi Mondiali disputati in Qatar.

Tutte le possibili avversarie (ad oggi) dell'Italia ai playoff

Macedonia del Nord a parte, le altre avversarie degli azzurri sarebbero al momento Repubblica Ceca, Slovacchia, Albania, Bosnia, Polonia, Ungheria, Turchia, Ucraina, Scozia, Kosovo e Croazia. Avversari tutt'altro che semplici ai quali poi si dovrebbero aggiungere anche altri quattro provenienti dal percorso della Nations League, che adesso sono: Galles, Svezia, Romania e Irlanda del Nord, che farebbe fuori di un soffio Moldavia.

Italia in urna 1, quando ci sarà il sorteggio

Un vantaggio per Gattuso arriverebbe dalla classifica FIFA che permetterebbe all'Italia di essere testa di serie e quindi nell'urna 1 con Turchia, Ucraina e Polonia.

Nell'urna due il pericolo principale sarebbe rappresentato dalla Scozia, con Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Nell'urna tre invece Macedonia del Nord, Bosnia, Albania e Kosovo.

Nell'ultima invece le quattro squadre provenienti dalla Nations e cioè Svezia, Galles, Irlanda del Nord e Romania. L'Italia troverebbe quindi una squadra da pescare in quarta fascia per la semifinale (quindi Svezia, Galles, Irlanda del Nord o Romania) e poi, in caso di passaggio alla finale, una di seconda o terza fascia.

Il sorteggio per determinare gli accoppiamenti dei playoff Mondiali si terrà il prossimo venerdì 21 novembre.