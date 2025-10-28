Messi: "Mondiale 2026? Devo prendere una decisione"

Messi: "Valuterò, sarebbe un sogno giocare il Mondiale"

Il prossimo giugno l'argentino compirà 39 anni. L'anagrafe sarà un fattore importante per Messi sarà un fattore importante: "Mi piacerebbe esserci, stare bene e poter essere una parte importante per aiutare la mia nazionale, se sarò presente. Lo valuterò giorno per giorno da quando inizierò la preparazione con l’Inter Miami. Vedrò se posso davvero essere al 100%, se posso essere utile al gruppo, alla nazionale, e poi prenderò una decisione". Certo, nella testa di Messi la scelta è chiara: "Ovviamente ne ho molta voglia, perché è un Mondiale. Arriviamo da una vittoria e poter difendere quel titolo sul campo è qualcosa di spettacolare, perché è sempre un sogno giocare con la nazionale, soprattutto nelle competizioni ufficiali”.

"Miami? Mi piace tutto qui"

Messi si è concentrato quindi sul suo presente, sulla vita a Miami: “La verità è che mi piace tutto della vita qui. Ho trascorso moltissimo tempo a Barcellona: una città straordinaria, dove sono cresciuto e che ci manca molto. Ma Miami è un posto che ci permette di vivere bene, di goderci la vita, di essere tranquilli e di lasciare che i bambini siano se stessi e vivano serenamente”.