martedì 28 ottobre 2025
Messi: "Mondiale 2026? Devo prendere una decisione"

Le parole dell'argentino in vista della Coppa del Mondo: " Mi piacerebbe potere partecipare"
2 min
Messi argentina Mondiale 2026

È qualcosa di straordinario poter partecipare a un Mondiale, e mi piacerebbe farlo”. Lionel Messi apre alla partecipazione alla Coppa del Mondo 2026. Lo ha fatto parlando con Tom Llamas di NBC News. Per l'argentino, però, Messi ha spiegato che deciderà il prossimo anno in base a come si sentirà fisicamente.

Messi: "Valuterò, sarebbe un sogno giocare il Mondiale"

Il prossimo giugno l'argentino compirà 39 anni. L'anagrafe sarà un fattore importante per Messi sarà un fattore importante: "Mi piacerebbe esserci, stare bene e poter essere una parte importante per aiutare la mia nazionale, se sarò presente. Lo valuterò giorno per giorno da quando inizierò la preparazione con l’Inter Miami. Vedrò se posso davvero essere al 100%, se posso essere utile al gruppo, alla nazionale, e poi prenderò una decisione". Certo, nella testa di Messi la scelta è chiara: "Ovviamente ne ho molta voglia, perché è un Mondiale. Arriviamo da una vittoria e poter difendere quel titolo sul campo è qualcosa di spettacolare, perché è sempre un sogno giocare con la nazionale, soprattutto nelle competizioni ufficiali”.

"Miami? Mi piace tutto qui"

Messi si è concentrato quindi sul suo presente, sulla vita a Miami: “La verità è che mi piace tutto della vita qui. Ho trascorso moltissimo tempo a Barcellona: una città straordinaria, dove sono cresciuto e che ci manca molto. Ma Miami è un posto che ci permette di vivere bene, di goderci la vita, di essere tranquilli e di lasciare che i bambini siano se stessi e vivano serenamente”.

Tutte le news di Mondiali 2026

