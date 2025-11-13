Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Classifica girone Italia: la situazione aggiornata dopo la vittoria della Norvegia contro l'Estonia© Getty Images

Classifica girone Italia: la situazione aggiornata dopo la vittoria della Norvegia contro l'Estonia

La squadra di Solbakken viaggia a punteggio pieno nel gruppo I: niente miracolo per gli azzurri, si va ai playoff
2 min

Per un tempo o poco più qualcuno ci aveva quasi sperato, poi sono arrivati Sorloth e il solito Haaland. La punta dell’Atletico Madrid in due minuti sigla due reti, l'attaccante del City fa registrare una doppietta poco dopo. Inutile il gol bandiera dell'Estonia firmato da Saarma. Vince la Norvegia 4-1: con 21 punti in 7 partite (mai una sconfitta e un pareggio), sbarra la strada all’Italia. Serviva un pareggio o una sconfitta dei norvegesi per sperare ancora nel primo posto. Niente da fare, i ragazzi di Gattuso si giocheranno la qualificazione al Mondiale 2026 solo attraverso i playoff.

Italia, niente primo posto: la situazione del girone

Anche se gli azzurri dovessero centrare due vittorie (stasera contro la Moldavia e domenica con la Norvegia) e chiudere a pari punti (21), la squadra scandinava resterebbe comunque al primo posto grazie a una differenza reti nettamente migliore rispetto a quella dell’Italia: +29, rispetto al +10 degli azzurri. La classifica: Norvegia al primo posto a quota 21 punti. Italia a 15 (con due partite in meno), Israele a 9, poi Estonia (4) e Moldavia (1).

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Italia, allarme ammonizioniLa Fiorentina replica a Gattuso

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS