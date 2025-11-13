Classifica girone Italia: la situazione aggiornata dopo la vittoria della Norvegia contro l'Estonia

Per un tempo o poco più qualcuno ci aveva quasi sperato, poi sono arrivati Sorloth e il solito Haaland. La punta dell’Atletico Madrid in due minuti sigla due reti, l'attaccante del City fa registrare una doppietta poco dopo. Inutile il gol bandiera dell'Estonia firmato da Saarma. Vince la Norvegia 4-1: con 21 punti in 7 partite (mai una sconfitta e un pareggio), sbarra la strada all’Italia. Serviva un pareggio o una sconfitta dei norvegesi per sperare ancora nel primo posto. Niente da fare, i ragazzi di Gattuso si giocheranno la qualificazione al Mondiale 2026 solo attraverso i playoff.