Gattuso è una furia in diretta tv: "Sentire i cori dei tifosi contro l'Italia è una vergogna!"

La rabbia di Gattuso ai microfoni della Rai

Al termine del match, però, Gattuso è stato molto duro ai microfoni della Rai. Non sono andati già al ct i cori contro la squadra per la mancata goleada contro la Moldavia: "Non è stata la mia migliore Italia? Che vuol dire, non capisco. Io ho visto una squadra che ha giocato e non ha mai fatto tirare in porta gli avversari. Se siete rimasti all’11-1 della Norvegia non è un problema mio. Io sono molto soddisfatto di quello che ho visto. E mi dispiace quello che ho sentito oggi, è una vergogna sentire i cori tipo: “Andare a lavorare”. Mi amareggia molto perché non è il momento di dire ai giocatori di andare a lavorare. Ora dobbiamo restare uniti perché la squadra sta combattendo in campo in condizioni non facili e venire in trasferta e sentire 500 tifosi che contestano la squadra sinceramente non lo accetto. Però noi andiamo avanti. Mettere undici giocatori nuovi dal primo minuto non è facile, io pensavo anche di poterla perdere questa partita. Quando cambi così tanto devi prevedere anche il peggio. Ricordo che nel 2004 ho giocato qua e non abbiamo creato le occasioni che abbiamo creato oggi. La verità è che quando giocavo io la seconda nel girone andava direttamente ai Mondiali, oggi no. Dovremmo fare delle domande a chi fa le regole", ha detto un Gattuso piuttosto indispettito.