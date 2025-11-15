Corriere dello Sport.it
Dibu Martinez risponde a Gattuso: "Non sa cosa sia il Sud America..."

Il portiere dell'Argentina ha replicato così al commissario tecnico azzurro, che aveva criticato il format delle qualificazioni Mondiali dopo Moldavia-Italia
2 min
TagsDibu MartinezGattusoMondiali 2026

Dibu Martinez non ci sta e difende il calcio sudamericano. Il portiere dell'Argentina, protagonista in Premier League con la maglia dell'Aston Villa, non ha gradito particolarmente le dichiarazioni rilasciate da Gennaro Gattuso dopo Moldavia-Italia, a proposito del format ideato dalla FIFA negli ultimi anni per le qualificazioni Mondiali.

Dibu Martinez risponde a Gattuso: "In Sud America ci sono complessità che non vedono in Europa"

Nella giornata di ieri, Dibu Martinez ha voluto rispondere senza particolari giri di parole al ct dell'Italia, Gennaro Gattuso, sottolineando la differenza tra il giocare in Sud America e il disputare le qualificazioni Mondiali in Europa: "Giocano sempre su campi perfetti e bagnati... Non sanno com'è il Sud America, non sanno cosa sia. Ci sono altre complessità che non vedono in Europa", ha detto a DSports. Una sottile polemica figlia delle parole del commissario tecnico azzurro, che aveva fatto riferimento al format che premia sei nazionali su dieci nel girone sudamericano di qualificazione, in vista dei Mondiali del 2026. In Europa, invece, le seconde saranno costrette ad affrontare l'incubo playoff il prossimo marzo.

 

