Con la sconfitta contro la Norvegia, si è chiuso ufficialmente il gruppo I per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. L'Italia ha completato il girone al secondo posto, dietro Haaland e compagni ed ha mancato la qualificazione diretta. Per poter tornare a giocare la fase finale dei Mondiali (l'ultima volta fu nel 2014), gli azzurri dovranno superare i playoff.

Playoff Mondiali: quali squadre parteciperanno?

Ai play off, in programma a marzo 2026, parteciperanno tutte le nazionali che chiuderanno in seconda posizione il proprio gruppo di qualificazione. Si tratta di dodici squadre. Le altre quattro saranno le migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024-25. Naturalmente, tra le nazionali che non avranno già ottenuto il pass diretto al Mondiale o per i playoff, avendo chiuso al primo o al secondo posto.

Playoff Mondiali, quando si svolgeranno i sorteggi

Il sorteggio dei playoff, validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali si svolgeranno giovedì 20 novembre a Zurigo alle ore 13. Le squadre sorteggiate si sfideranno in semifinali e finali.

Playoff Mondiali: in campo a marzo

Le semifinali dei playoff si giocheranno giovedì 26 marzo 2026. L'Italia scenderà in campo in casa. Le finali verranno disputate invece il 31 marzo: sarà il sorteggio a decidere il fattore campo. La Fifa ha ufficializzato gli orari del calcio d'inizio delle sfide, che si disputeranno alle ore 18:00 e alle 20:45.

Playoff, dove vederli in tv e streaming

I sorteggi dei playoff saranno trasmessi in diretta televisiva da Sky Sport e su Rai Sport. In streaming sarà possibile assistere al sorteggio su SkyGo, Now e sul canale ufficiale della Fifa.