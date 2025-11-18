Scott McTominay ha realizzato un gol magnifico nella sfida tra Scozia e Danimarca, decisiva per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Le due nazionali si giocano infatti nello scontro diretto, il primo posto del Gruppo C. Il centrocampista del Napoli, che affronta il suo compagno di squadra Hojlund, ha sbloccato il risultato dopo solo tre minuti di gioco, avventandosi su un cross dalla destra e battendo l'estremo difensore avversario con una splendida rovesciata. Un gesto tecnico eccezionale, che ha permesso alla Scozia di sbloccare il risultato. McTominay stato festeggiato a lungo dai compagni e dal pubblico presente sugli spalti.