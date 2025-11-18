Corriere dello Sport.it
martedì 18 novembre 2025
McTominay show in Scozia-Danimarca: rovesciata da urlo davanti a Hojlund, che poi risponde

McTominay show in Scozia-Danimarca: rovesciata da urlo davanti a Hojlund, che poi risponde

Il centrocampista del Napoli ha segnato una rete bellissima davanti al suo compagno di squadra, autore del pari ospite su rigore
1 min

Scott McTominay ha realizzato un gol magnifico nella sfida tra Scozia e Danimarca, decisiva per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Le due nazionali si giocano infatti nello scontro diretto, il primo posto del Gruppo C. Il centrocampista del Napoli, che affronta il suo compagno di squadra Hojlund, ha sbloccato il risultato dopo solo tre minuti di gioco, avventandosi su un cross dalla destra e battendo l'estremo difensore avversario con una splendida rovesciata. Un gesto tecnico eccezionale, che ha permesso alla Scozia di sbloccare il risultato. McTominay  stato festeggiato a lungo dai compagni e dal pubblico presente sugli spalti.

Nella ripresa la risposta di Hojlund

Dopo aver assistito alla prodezza dell'amico e compagno di squadra, Hojlund ha firmato il secondo gol 'napoletano' della serata, trasformando di forza e precisione il rigore che vale al 57' il pari della Danimarca, concesso dopo consulto al Var per un'entrata sul laziale Isaksen.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

