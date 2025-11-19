La Norvegia scende in piazza per il Mondiale, la nuova frecciata di Haaland: "Abbiamo battuto l'Italia 4-1..."

Grande festa a Oslo per la qualificazione della Norvegia al Mondiale. Haaland e compagni sono stati accolti dal boato di migliaia di spettatori, entusiasti per l'impresa della squadra di Solbakken. Grande protagonista l'attaccante del Manchester City , che davanti a 50mila persone è tornato sulla vittoria di San Siro: "Sento che questo è l’inizio di qualcosa di grande. Ci aspettano cose entusiasmanti. Vedremo dove arriveremo al Mondiale. Abbiamo battuto l’Italia fuori casa 4-1".

Haaland, la festa a Oslo dopo la vittoria con l'Italia: "Bisogna bere!"

Haaland contro l'Italia è stato il grande protagonista. Due gol e delle scorie con Mancini proseguite anche dopo il triplice fischio. "È importante festeggiare come si deve ora. Che la gente beva un po’ di più. Bisogna bere!" ha proseguito il centravanti dal palco. Le sue non sono state le uniche parole. Il capitano, Ødegaard, ha proseguito: "Ci sono stati molti momenti difficili. Credo sia per voi che per noi. Abbiamo affrontato molto, ma siamo rimasti uniti, abbiamo lottato duramente e abbiamo creduto in ciò che facciamo. Ora ne raccogliamo i frutti", ha detto il trequartista davanti alla folla.