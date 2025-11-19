Honduras fuori dal Mondiale, la beffa incredibile fa piangere il ct: le lacrime sono virali

Il ct colombiano dell' Honduras , Reinaldo Rueda , non è riuscito a trattenere le lacrime in conferenza stampa dopo aver mancato in maniera rocambolesca la qualificazione al Mondiale e la possibilità di rimediare attraverso i playoff intercontinentali . Fuori per lo 0-0 casalingo contro il Costa Rica , che ha permesso ad Haiti di chiudere al primo posto del gruppo C della zona Centro-Nord America (sarebbe bastato un gol finirgli davanti, a parità di punti, in virtù del vantaggio negli scontri diretti); fuori per un autogol , al 93', che ha permesso al Suriname , sconfitto 3-1 in Guatemala , di chiudere con la Giamaica tra le migliori seconde. A parità di differenza reti (+3) con il Suriname , per l' Honduras hanno pesato, in negativo, i quattro gol in meno realizzati rispetto allo stesso Suriname (5-9). Una beffa incredibile.

Rueda in lacrime dopo Honduras-Costa Rica: "Le partite vanno giocate prima di essere vinte"

Nel post partita, Rueda ha commenato, non riuscendo a trattenere le lacrime: "Oggi il calcio ci ha insegnato una lezione di umiltà: le partite vanno giocate prima di essere vinte. Forse abbiamo fatto un buon lavoro, ma non è bastato. Era un girone molto competitivo. Abbiamo mancato l'obiettivo per un gol. Si è qualificata la squadra più forte, quella che abbiamo battuto e contro cui abbiamo pareggiato conquistando quattro punti su sei punti a disposizione negli scontri diretti. E beh, penso che sia difficile, non è vero?". Per la terza volta consecutiva l'Honduras resterà a casa.