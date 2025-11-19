Corriere dello Sport.it
mercoledì 19 novembre 2025
Honduras fuori dal Mondiale, la beffa incredibile fa piangere il ct: le lacrime sono virali

Un autogol al 93' ha permesso al Suriname di restare in corsa mentre una sola rete realizzata avrebbe permesso agli uomini di Rueda, eliminati, di qualificarsi direttamente
2 min
TagsHondurasMondiale 2026Suriname

Il ct colombiano dell'Honduras, Reinaldo Rueda, non è riuscito a trattenere le lacrime in conferenza stampa dopo aver mancato in maniera rocambolesca la qualificazione al Mondiale e la possibilità di rimediare attraverso i playoff intercontinentali. Fuori per lo 0-0 casalingo contro il Costa Rica, che ha permesso ad Haiti di chiudere al primo posto del gruppo C della zona Centro-Nord America (sarebbe bastato un gol finirgli davanti, a parità di punti, in virtù del vantaggio negli scontri diretti); fuori per un autogol, al 93', che ha permesso al Suriname, sconfitto 3-1 in Guatemala, di chiudere con la Giamaica tra le migliori seconde. A parità di differenza reti (+3) con il Suriname, per l'Honduras hanno pesato, in negativo, i quattro gol in meno realizzati rispetto allo stesso Suriname (5-9). Una beffa incredibile.

Rueda in lacrime dopo Honduras-Costa Rica: "Le partite vanno giocate prima di essere vinte"

Nel post partita, Rueda ha commenato, non riuscendo a trattenere le lacrime: "Oggi il calcio ci ha insegnato una lezione di umiltà: le partite vanno giocate prima di essere vinte. Forse abbiamo fatto un buon lavoro, ma non è bastato. Era un girone molto competitivo. Abbiamo mancato l'obiettivo per un gol. Si è qualificata la squadra più forte, quella che abbiamo battuto e contro cui abbiamo pareggiato conquistando quattro punti su sei punti a disposizione negli scontri diretti. E beh, penso che sia difficile, non è vero?". Per la terza volta consecutiva l'Honduras resterà a casa.

