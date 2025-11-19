Corriere dello Sport.it
mercoledì 19 novembre 2025
Ai Mondiali 2026 potrebbero esserci ben cinque allenatori italiani: l'ipotesi a sorpresa. Ecco tutti i nomi

Ancelotti e Cannavaro, alla guida di Brasile e Uzbekistan, già sicuri di partecipare. Ora tocca agli altri tre tecnici nostrani in lizza
TagsMondiali 2026AncelottiCannavaro

Non solo la Nazionale, anche i commissari tecnici italiani sono 'spariti' dai Mondiali di calcio. Nelle ultime due edizioni, del 2018 e del 2022, nessun allenatore nostrano era infatti presente sulla panchina di qualcuna delle squadre qualificate. Aspettando i playoff, che diranno se gli azzurri torneranno a partecipare alla coppa del mondo, arriva il benaugurante segnale di un cambio di tendenza proprio dai ct made in Italy: in due sono già qualificati e nella migliore delle ipotesi potrebbero essere raggiunti da altri tre colleghi.

 

 

Ancelotti, Cannavaro e gli altri

Carlo Ancelotti alla guida del Brasile e Fabio Cannavaro a dirigere l'Uzbekistan sono infatti già qualificati e pronti a volare negli Stati Uniti, Canada e Messico. A raggiungerli nell'urna finale potrebbero però essere in tre. Innanzi tutto, si spera, Gennaro Gattuso, che dopo la sua prima ma bruciante sconfitta da ct contro la Norvegia, attende il sorteggio per conoscere le rivali negli spareggi che vedranno protagonisti gli azzurri. In corsa anche Vincenzo Montella, secondo con la sua Turchia alle spalle della Spagna, e Francesco Calzona, che ha perso il treno diretto all'ultimo respiro contro la Germania.

Avebbe potuto giocarsela anche Marco Rossi, che ha visto sfumare in extremis la qualificazione ai playoff con l'Ungheria, mentre altri connazionali non hanno neance potuto provarci, come Cusin con le Comore, De Leo con Malta, Cevoli con San Marino e Nicolato con la Lettonia.

 

