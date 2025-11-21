Corriere dello Sport.it
Mondiali 2026, la gaffe della Fifa scatena i social: si sono scordati Cristiano Ronaldo nei poster

Dopo la bufera, i canali ufficiali dell'organizzazione guidata da Gianni Infantino sono stati "costretti" a rimuovere il post e a pubblicarne uno nuovo con CR7
3 min
TagsMondiali 2026FifaCristiano Ronaldo

I social non perdonano. Al tramonto dell'ultima sosta dedicata alle nazionali di questo 2025, la FIFA ha pubblicato alcuni poster promozionali in vista dei Mondiali in programma la prossima estate, tra cui anche quello relativo alle nazionali già qualificate e ai rispettivi giocatori simbolo. Messi, Mbappé e Haaland sono chiaramente in prima linea, ma dimenticarsi Cristiano Ronaldo non è stata una buona idea. Di sicuro, non per i milioni di fan del fuoriclasse portoghese sparsi in tutto il mondo.

FIFA, che gaffe: poster Mondiale senza Ronaldo, viene inserito dopo la bufera social

C'erano tutti, tutti tranne CR7. All'interno del primo poster pubblicato dalla FIFA sui social, erano presenti i top player delle nazionali che hanno già staccato il pass per il torneo più ambito al mondo. Messi per l'Argentina, Mbappé per la Francia, Kane per l'Inghilterra, Haaland per la Norvegia, ma 0non Cristiano Ronaldo. All'ex stella di Juve, Real Madrid e Manchester Utd, è stato preferito inizialmente Bruno Fernandes, centrocampista dei Red Devils e da anni riferimento della selezione lusitana. Chiaramente, non con lo stesso numero di fan di CR7. Risultato? Bufera social nella sezione commenti degli ultimi post della FIFA e admin costretto a rimuovere il contenuto, per poi ripubblicare un nuovo poster con Cristiano Ronaldo sullo sfondo, con sguardo fiero e indice che punta l'orizzonte, come quando esulta verso la tribuna di uno stadio. In primo piano, però, ci sono sempre i Campioni del Mondo in carica, rappresentati dal viso di Messi, dall'iconica parata del Dibu Martinez su Kolo Muani in finale e dal rigore decisivo di Montiel del 2022. Il confronto social tra argentini e portoghesi è appena cominciato, così come quello tra fan della "Pulce" e di CR7.

 

