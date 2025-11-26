Infantino, due pesi e due misure (e in saccoccia ce lo prendiamo noi)

C’è chi sostiene che la Fifa sia avvelenata con l’Italia per le frasi di Gattuso e Buffon sulla distribuzione “elettorale” dei 48 posti nella fase finale del Mondiale.

Non posso pensare che l’inserimento degli azzurri quattro volte campioni del mondo in quarta fascia dipenda da questo: Infantino non è tipo da gestire il calcio come je pare (...).

Anche se la "grazia" concessa a Cristiano Ronaldo, che avrebbe dovuto saltare le prime due partite del Mondiale per la condotta violenta tenuta contro O’Shea nella gara con l'Irlanda, alimenta più di una perplessità.

Normalmente atteggiamenti simili si pagano con tre giornate: una l’ha scontata con l'Armenia, e le altre due? Abbonate.

Si chiaro: il calcio italiano ha colpe imperdonabili, ma equipararlo a Curaçao è offensivo.