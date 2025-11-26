Neymar shock, nuovo infortunio gravissimo: stagione finita e Mondiali 2026 a rischio

Calvario senza fine per Neymar Jr . Il fuoriclasse brasiliano, tornato in patria dove tutto è iniziato , ha riportato un nuovo infortunio al ginocchio , chiudendo anzitempo la sua stagione con la maglia del Santos . Ora, la partecipazione ai Mondiali del 2026 è seriamente a rischio .

Neymar ko, nuovo infortunio al ginocchio con il Santos: Mondiali a rischio

Quarto infortunio al ginocchio sinistro nel giro di un anno per Neymar Jr, che non sembra vedere la luce in fondo al tunnel. Una lesione al menisco che lo costringerà a saltare le ultime partite della stagione con il Santos, squadra in difficoltà e alla disperata ricerca di punti salvezza. Una sorta di maledizione che accompagna la stella brasiliana sin dall'annata 2014/15, a partire dalla quale ha collezionato 45 infortuni differenti, per un totale di 1429 giorni di stop e 265 partite saltate. Un record negativo che ha condizionato non poco il recente passato di Neymar, rientrato in Brasile per cercare di guadagnarsi la chiamata di Carlo Ancelotti in vista dei Mondiali del 2026. E ad oggi, la sua partecipazione è più a rischio che mai.