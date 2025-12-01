Corriere dello Sport.it
lunedì 1 dicembre 2025
"Ai Mondiali una nuova regola per Var e calcio d'angolo: l'idea della FIFA"

Sarebbe arrivata negli uffici degli alti vertici del calcio una proposta di modifica al regolamento che potrebbe esordire nella prossima Coppa del Mondo
2 min
TagsMondiali 2026Var

Ai prossimi Mondiali, quelli che nel 2026 si svolgeranno tra Messico, Stati Uniti e Canada, potrebbe esserci un'importante novità: il Var potrebbe intervenire per revocare l'assegnazione di un calcio d'angolo, se questo fosse concesso per errore. L'indiscrezione arriva dai tabloid inglese, secondo i quali la proposta sarebbe finita sui tavoli della FIFA per discuterla in vista della Coppa del Mondo. L'obiettivo è quello di evitare che un gol nasca da un calcio d'angolo dato erroneamente, intervenendo profondamente quindi sul regolamento e, di fatto, aumentando i poteri del Var. Questo perché - starebbe pensando la FIFA - il verdetto sul calcio d'angolo è di tipo fattuale, oggettivo, e non soggettivo, dunque subordinato a revisione.

La nuova regola ai Mondiali

Se la proposta trovasse riscontri positivi e arrivasse fino ai Mondiali, la regola a cui siamo abituati, e cioè quella che prevede che un arbitro "non può modificare una decisione di ripresa del gioco se si rende conto che è errata o su consiglio di un altro ufficiale di gara se il gioco è ripreso", verrebbe allargata ad un'altra fattispecie. Se ne sta dibattendo, se ne dibatterà ancora, e non è detto che la regola trovi consenso da parte della maggior parte degli addetti ai lavori. Anzi, pare già che il comitato consultivo dell'IFAB (International Football Association Board, l'organo che stabilisce le regole del gioco del calcio), composto da ex giocatori, allenatori e arbitri, abbia espresso più di qualche preoccupazione. Tra le principali motivazioni, l'eccessiva perdita di tempo che scaturirebbe dalla revisione anche dei tiri dalla bandierina.

