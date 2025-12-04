Dove vedere il sorteggio dei Mondiali 2026: orari, data, fasce, diretta tv e streaming

Vedere. Sperare. Sognare. Il momento è arrivato: venerdì 5 gennaio ci sarà il sorteggio, a Washington, dei gironi del Mondiale 2026. L'Italia non sarà protagonista, ma spettatrice. Perché saprà già in quale girone potrebbe capitare, ma non sa se quelle partite, poi, le giocherà o meno. Il percorso è chiaro e delineato: Irlanda del Nord a Bergamo il 26 marzo, ed eventualmente Bosnia o Galles, in trasferta, quattro giorni più tardi. L'attesa è alta perché dopo il sorteggio le federazioni inizieranno a stabilire sedi del ritiro, spostamenti e tutte quelle piccole grandi questioni logistiche che potranno anche determinare la buona riuscita del campionato del Mondo.

Sorteggio Mondiali 2026, chi condurrà la cerimonia

La leggenda della FIFA ed ex capitano dell'Inghilterra Rio Ferdinand condurrà il sorteggio senza precedenti delle 48 squadre insieme alla pluripremiata conduttrice televisiva Samantha Johnson venerdì 5 dicembre 2025. Una straordinaria selezione di assistenti al sorteggio - Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge e Shaquille O'Neal - sarà sul palco in un incredibile crossover di grandi nomi dello sport mondiale L'ospite speciale Eli Manning aggiungerà ulteriore fascino all'evento in qualità di presentatore del red carpet. Nello specifico: Shaquille O'Neal è icona Nba, Tom Brady è una leggenda del footbal americano, Wayne Gretzky è un mito dell'hockey ghiaccio, e Aaron Judge è recordman di fuori campo del baseball con i New York Yankees. Presenza annunciata quella del presidente Donald Trump mentre lo show per definire i 12 gironi si concluderà con l'esibizione dei Village People.

A che ora è in programma il sorteggio dei Mondiali 2026

Il sorteggio dei Mondiali è in programma alle 12 ora americana, le 18 in Italia. Il luogo: l'inconico John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington.

Dove vedere il sorteggio dei gironi Mondiali 2026

L'evento potrà essere seguito in diretta TV sui canali di Sky Sport, ma anche in live-streaming su NOW, SkyGo, FIFA+ e il sito ufficiale della FIFA. Anche Dazn trasmetterà l'evento e sul nostro sito sarà possibile seguire la diretta testuale.

Le fasce del sorteggio per i gironi Mondiali 2026

Fascia 1: Stati Uniti, Canada, Messico, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio e Germania.



Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria e Australia.



Fascia 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita e Sudafrica.



Fascia 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Playoff Uefa A (quello dell'Italia), Playoff Uefa B, Playoff Uefa C, Playoff Uefa D, Playoff Fifa 1, Playoff Fifa 2.