Baggio e le parole sull'Italia al Mondiale: "Mi auguro che non deludano..."

NEW YORK (Usa) - Roberto Baggio è una delle leggende del calcio mondiale e resta un idolo assoluto dei tifosi italiani. E’ stato un fuoriclasse unico, il fuoriclasse di tutti. A poche ore dal sorteggio dei gironi per la fase finale dei Mondiali 2026 , il Divin Codino torna a parlare al canale ufficiale della FIFA . “ Mi auguro che ci sia la possibilità per la Nazionale Italiana di essere qui presente - afferma Roberto Baggio - qui in America ci sono tanti connazionali che vivono, respirano e aspettano di rivedere l’Italia protagonista ai Mondiali. Mi auguro che i giocatori non deludano le aspettative di questa gente che ama l’Italia ”.

Baggio e i Mondiali

“L’auspicio è che ogni persona possa vivere i Mondiali con la stessa passione per il calcio che avevamo noi - sottolinea l’ex Pallone d’Oro - perché il Mondiale è un qualcosa di unico, è un momento che poi non torna più: ognuno dei protagonisti dovrà essere consapevole di dover dare il 100% per non avere alcun rimpianto. I Mondiali del 1994 per me hanno rappresentato un momento meraviglioso sotto tanti punti di vista, a parte l’ultimo atto che mi ha visto protagonista in negativo. Nonostante ciò, è stato qualcosa di unico che non dimenticherò mai nella vita. La Coppa del Mondo è un’occasione importantissima, tutto il mondo seguirà il Mondiale. E la cosa bella è proprio il fatto che ci saranno tante squadre nuove. Mi auguro che possa essere un’esperienza profonda per tutti quelli che prenderanno parte al Mondiale”.