venerdì 5 dicembre 2025
Cannavaro e Ancelotti: "Il possibile girone dell'Italia..."

Gli attuali ct di Uzbekistan e Brasile commentano i sorteggi del Mondiale 2026 e i possibili avversari degli azzurri
1 min

"Sarebbe un bel girone in un bel Paese, qualora dovessero passare il turno". Fabio Cannavaro, ex capitano azzurro e attuale ct dell'Uzbekistan (che affronterà Portogallo, Colombia e una tra Giamaica, Congo e Nuova Caledonia), commenta così il sorteggio dei Mondiali 2026, che riserverebbe all'Italia (se riuscirà a superare i Play Off) il gruppo con Canada, Qatar e Scozia. 

Ancelotti e l'augurio all'Italia

Pensiero simile per Carlo Ancelotti, che con il suo Brasile è stato invece sorteggiato con Marocco, Haiti e Scozia: "L'importante per l'Italia sarebbe arrivare, vi faccio tutti gli auguri del mondo", ha detto l'ex tecnico di Milan, Juve e Real Madrid.

 

