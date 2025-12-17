Corriere dello Sport.it
mercoledì 17 dicembre 2025
Svelato il montepremi da urlo per la finale del Mondiale 2026: una cifra clamorosa alla squadra vincitrice!

Ecco quanto incasserà la Federazione che porterà a casa l'ambito trofeo negli Stati Uniti: è record nella storia della competizione
TagsMondiali 2026

Il Consiglio Fifa ha stabilito le cifre destinate alle nazionali che parteciperanno al prossimo Mondiale e alla vincitrice del trofeo. Un montepremi da urlo approvato in occasione della riunione andata in scena a Doha alla vigilia della finale di Coppa Intercontinentale, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS.

Mondiali 2026, svelato il montepremi da urlo: cifra clamorosa per la vincitrice!

Un minimo di 10 milioni per tutte le Federazioni partecipanti, più altri 50 alla Nazionale che riuscirà a laurearsi campione del mondo, per un montepremi potenziale da 60 milioni. Un montepremi record considerando che nel 2022 l'Argentina incassò un totale di 42 milioni di euro per il trionfo in Qatar, mentre nel 2018 la Federazione francese arrivò a guadagnarne 38, in occasione della competizione giocata in Russia. Un incremento, secondo AS, dovuto al maggior numero di squadre partecipanti (48, per la prima volta nella storia della kermesse), all'aumento dei ricavi derivanti dai diritti televisivi e all'elevata domanda di biglietti, oltre al crescente interesse commerciale che l'evento genera nei tre Paesi ospitanti: Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, stando a quanto si legge sul sito del quotidiano madrileno, "nel corso della riunione del Consiglio, è stata anche stanziata una somma di denaro per la popolazione di Gaza".

 

