Mondiale 2026, biglietti a ruba: mezzo miliardo di richieste in poco più di un mese
Entusiasmo senza precedenti per il Mondiale di quest'anno. Alla chiusura della prima fase di richiesta dei biglietti, sono state superate le 500 milioni di domande provenienti da tifosi di tutto il mondo. In poco più di un mese, il portale ha registrato richieste da residenti di tutti i Paesi affiliati alla FIFA, stabilendo un record assoluto nella storia dello sport.
Tra le nazioni con il maggior numero di richieste figurano i tre Paesi ospitanti (Stati Uniti, Messico e Canada) insieme a Germania, Inghilterra, Brasile, Spagna, Portogallo, Argentina e Colombia. Soddisfazione nelle parole del presidente FIFA Gianni Infantino: "Mezzo miliardo di richieste in poco più di un mese non è solo domanda, è un messaggio globale. A nome della FIFA, desidero ringraziare e congratularmi con i tifosi di tutto il mondo per questa risposta straordinari. Sapendo quanto questo torneo significhi per le persone a ogni latitudine, il nostro unico rammarico è quello di non poter accogliere ogni singolo tifoso negli stadi. Per questo ci impegniamo a creare molteplici modi per far sentire i fan parte della Coppa del Mondo FIFA 2026".