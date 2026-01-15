Entusiasmo senza precedenti per il Mondiale di quest'anno. Alla chiusura della prima fase di richiesta dei biglietti , sono state superate le 500 milioni di domande provenienti da tifosi di tutto il mondo . In poco più di un mese, il portale ha registrato richieste da residenti di tutti i Paesi affiliati alla FIFA, stabilendo un record assoluto nella storia dello sport.

Mondiale 2026, biglietti a ruba: mezzo miliardo di richieste in poco più di un mese

Tra le nazioni con il maggior numero di richieste figurano i tre Paesi ospitanti (Stati Uniti, Messico e Canada) insieme a Germania, Inghilterra, Brasile, Spagna, Portogallo, Argentina e Colombia. Soddisfazione nelle parole del presidente FIFA Gianni Infantino: "Mezzo miliardo di richieste in poco più di un mese non è solo domanda, è un messaggio globale. A nome della FIFA, desidero ringraziare e congratularmi con i tifosi di tutto il mondo per questa risposta straordinari. Sapendo quanto questo torneo significhi per le persone a ogni latitudine, il nostro unico rammarico è quello di non poter accogliere ogni singolo tifoso negli stadi. Per questo ci impegniamo a creare molteplici modi per far sentire i fan parte della Coppa del Mondo FIFA 2026".