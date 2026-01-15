Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
Mondiale 2026, biglietti a ruba: mezzo miliardo di richieste in poco più di un mese

Entusiamo senza precedenti per la Coppa del Mondo che si disputerà quest'estate tra Stati Uniti, Messico e Canada
2 min
TagsMondiale 2026

Entusiasmo senza precedenti per il Mondiale di quest'anno. Alla chiusura della prima fase di richiesta dei biglietti, sono state superate le 500 milioni di domande provenienti da tifosi di tutto il mondo. In poco più di un mese, il portale ha registrato richieste da residenti di tutti i Paesi affiliati alla FIFA, stabilendo un record assoluto nella storia dello sport.

Mondiale 2026, biglietti a ruba: mezzo miliardo di richieste in poco più di un mese

Tra le nazioni con il maggior numero di richieste figurano i tre Paesi ospitanti (Stati Uniti, Messico e Canada) insieme a Germania, Inghilterra, Brasile, Spagna, Portogallo, Argentina e Colombia. Soddisfazione nelle parole del presidente FIFA Gianni Infantino: "Mezzo miliardo di richieste in poco più di un mese non è solo domanda, è un messaggio globale. A nome della FIFA, desidero ringraziare e congratularmi con i tifosi di tutto il mondo per questa risposta straordinari. Sapendo quanto questo torneo significhi per le persone a ogni latitudine, il nostro unico rammarico è quello di non poter accogliere ogni singolo tifoso negli stadi. Per questo ci impegniamo a creare molteplici modi per far sentire i fan parte della Coppa del Mondo FIFA 2026".

 

 

