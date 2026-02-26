Corriere dello Sport.it
giovedì 26 febbraio 2026
Mondiale 2026, la Rai si assicura 35 partite e aspetta l’Italia

L’emittente pubblica trasmetterà in chiaro match chiave del torneo con la possibilità di mandare in onda anche tutte le sfide degli Azzurri
ROMA - La Rai sarà protagonista del Mondiale 2026. L’emittente pubblica ha infatti ottenuto i diritti esclusivi multipiattaforma in chiaro per la trasmissione di 35 partite della competizione. Nel pacchetto rientrano match di altissimo profilo: la gara inaugurale, le semifinali e la finale. Ma soprattutto, in caso di qualificazione dell’Italia guidata da Gattuso – attesa dai decisivi play-off di fine marzo – saranno trasmesse anche tutte le partite della Nazionale.

Ampia copertura su tv, radio e social

Oltre alla trasmissione televisiva, la Rai si è assicurata anche i diritti radiofonici non esclusivi per tutte le gare del torneo. L’obiettivo dichiarato è garantire la massima visibilità possibile in Italia alla prossima Coppa del Mondo FIFA 2026. Almeno 32 delle 35 partite saranno trasmesse su Rai 1, mentre highlights e clip di ogni incontro troveranno spazio nei notiziari, nei programmi sportivi e sui canali social ufficiali dell’emittente.

Attesa per gli Azzurri

Tutto dipenderà ora dal percorso della Nazionale nei play-off di marzo. Se l’Italia riuscirà a conquistare il pass per il Mondiale, i tifosi potranno seguire in chiaro tutte le sfide degli Azzurri.

Tutte le news di Mondiali 2026

