In Italia tutta la Coppa del Mondo 2026 è solo su Dazn

Dopo lo storico accordo con la FIFA per la trasmissione globale del Mondiale per Club FIFA 2025 e il rilancio di FIFA+ previsto per la prima metà di quest'anno, DAZN e FIFA rafforzano ulteriormente la loro partnership di lungo periodo. Questa estate, tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026™ saranno trasmesse in diretta solo su DAZN in Italia, segnando un nuovo capitolo nella diffusione del grande calcio in live streaming. La partnership garantirà una copertura completa su DAZN del torneo calcistico più prestigioso al mondo in uno dei mercati chiave del Gruppo, l’Italia, consacrando ancora una volta la piattaforma come punto di riferimento del calcio e dell’intrattenimento sportivo. Messico-Sudafrica sarà il match che darà il via alla prima edizione della Coppa del Mondo FIFA 2026™ a 48 squadre, in programma dall'11 giugno al 19 luglio con partite che verranno giocate in Canada, Messico e Stati Uniti. La fase a eliminazione diretta avrà inizio a partire dal 28 giugno, mentre la finale è fissata per domenica 19 luglio 2026 al New York New Jersey Stadium.

Il Mondiale su Dazn, le parole

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, commenta così l’acquisizione: “Avere tutte le partite del Mondiale solo su DAZN, in Italia, rappresenta un traguardo storico. L’edizione 2026, la prima con un numero record di 48 squadre partecipanti, inaugura un’era entusiasmante per il calcio mondiale. Siamo orgogliosi di poter raccontare integralmente questo evento al pubblico italiano, continuando al contempo a investire in innovazione, qualità editoriale e contenuti premium". Shay Segev, CEO del Gruppo DAZN, ha commentato l’acquisizione: «L’accordo con la FIFA per trasmettere in Italia il torneo calcistico più iconico al mondo ai tanti appassionati di calcio sottolinea il ruolo sempre più centrale di DAZN come partner di riferimento per lo sport premium a livello globale. Siamo entusiasti che DAZN sia l'emittente di riferimento per l'intero torneo in Italia". "La FIFA è pienamente impegnata a realizzare la Coppa del Mondo FIFA più inclusiva di sempre, con 104 partite che metteranno in mostra il meglio del calcio mondiale", ha dichiarato il Segretario Generale della FIFA Mattias Grafström. "Siamo lieti che i tifosi in Italia possano seguire ogni momento del torneo su DAZN. Insieme al Mondiale per Club FIFA 2025, che ha già battuto ogni record, e al continuo sviluppo di FIFA+, questo rappresenta un ulteriore passo importante nella solida e proficua partnership tra FIFA e DAZN."