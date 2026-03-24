Playoff Mondiali, l’ex Roma Tahirovic al centro di accuse di sabotaggio tra Bosnia e Galles

L'Italia si concentra sulla sua partita di giovedì contro l'Irlanda del Nord , ma dall'altra parte del tabellone si sta scatenando un putiferio . L'altra semifinale dei playoff per il Mondiale in Nord America, la cui vincente affronterà chi vincerà tra Italia e Irlanda del Nord, sta regalando emozioni già molto prima del calcio d'inizio. Galles e Bosnia , che si sfideranno a Cardiff giovedì in contemporanea con la gara dell'Italia, iniziano a giocarsi un posto nella finale playoff già dai giochi mentali della vigilia.

Tahirovic, scandalo per Galles-Bosnia

Al centro del caos ci è finito Benjamin Tahirovic, una meteora della Roma. Il classe 2003 arrivò nella Capitale nel 2021, firmando il suo primo contratto da professionista. Viene inizialmente aggregato alla Primavera poi Mourinho all'inizio della stagione 2022/2023 decide di portarselo in prima squadra. Il bosniaco però non lascia particolarmente il segno: da lì fino alla fine della stagione racimola 11 presenze con i giallorossi poi nell'estate del 2023 firma con l'Ajax. Esperienza poco fortunata anche in Olanda, dunque il 3 febbraio 2025 inizia la sua nuova avventura con il Brondby, squadra dove milita oggi. Sulla panchina del club danese c'è Steve Cooper, allenatore gallese, con un passato nelle giovanili di Liverpool e Inghilterra. Tahirovic al Brondby sembrava aver trovato la sua dimensione, diventando anche una pedina importante della nazionale bosniaca. Fino però al periodo di avvicinamento ai playoff.

Il ct della Bosnia: "Tahirovic mi ha raccontato cose al limite dell'incredibile"

Da titolarissimo Tahirovic ha iniziato a perdere man mano minutaggio. Il gallese Cooper ha iniziato a mandarlo in campo sempre a partita in corso. Nelle ultime quattro partite di campionato, ha racimolato appena tredici minuti in campo, entrando in campo nella sfida pareggiata contro il Midtyjlland, in panchina contro il Sonderjyske e non convocato contro Viborg e AGF, nonostante il brondby stia passando un periodo difficile e non vince in campionato da novembre. Questo minutaggio sempre più scarso, per un giocatore importante della sua naziona,e ha fatto infuriare il ct della Bosnia Sergej Barbarez che ha puntato il dito contro l'allenatore gallese del Brondby: "Tahirovic mi ha riferito cose al limite dell'incredibile, che probabilmente sono strettamente connesse con la nazionalità del suo allenatore di club. Anche perché Cooper gli ha augurato buona fortuna per tutto, ma non per la nazionale". Il ct ha inoltre riferito che, secondo quanto raccontato dal calciatore, a Tahirovic sarebbe stato promesso un ritorno stabile tra i titolari dopo la pausa delle nazionali.

Il Brondby nega, Tahirovic si scusa

Dal Brondby è subito arrivata la smentita netta su quanto detto dal ct della Bosnia, tramite il responsabile della comunicazione del club: "La decisione di escludere Tahirovic è di natura disciplinare e non ha niente a che vedere con le nazionali. Questo genere di provvedimenti non spettano esclusivamente all'allenatore, ma anche al club e alla dirigenza". A cercare di mettere una toppa alle parole del suo ct è intervenuto lo stesso Tahirovic che dal ritiro della sua nazionale avrebbe chiamato Steve Cooper per scusarsi, spiegando di essere stato mal interpretato dal ct Barbarez.