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martedì 24 marzo 2026
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Spendereste 3.616,52 euro per un biglietto "economico" della finale Mondiale 2026?

Tifosi e associazioni dei consumatori denunciano la Fifa alla Commissione Europea a causa dei salatissimi "prezzi dinamici" stabiliti dall'organizzazione di Infantino in vista della Coppa del Mondo in Canada, Messico e Usa
Xavier Jacobelli
1 min
TagsMondiali

Al cambio odierno, 4.185 dollari equivalgono a 3.616,52 euro. Sono il prezzo del biglietto più "economico" stabilito dalla Fifa per la finale del Mondiale 2026, in programma il 19 luglio al New York New Jersey Stadium. Sarà l'ultima delle 104 partite dell'ipertrofico torneo a 48 squadre partorito da

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