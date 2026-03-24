Spendereste 3.616,52 euro per un biglietto "economico" della finale Mondiale 2026?

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Al cambio odierno, 4.185 dollari equivalgono a 3.616,52 euro. Sono il prezzo del biglietto più "economico" stabilito dalla Fifa per la finale del Mondiale 2026, in programma il 19 luglio al New York New Jersey Stadium. Sarà l'ultima delle 104 partite dell'ipertrofico torneo a 48 squadre partorito da Abbonati per continuare a leggere - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
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