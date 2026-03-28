Bosnia-Italia, Gattuso sorride: Scamacca e Bastoni in gruppo, tutti a disposizione per il match che vale i Mondiali
A Coverciano prosegue la preparazione dell'Italia in vista del decisivo match con la Bosnia, che vale la qualificazione ai Mondiali 2026. Dopo il successo con l'Irlanda del Nord, può sorridere Gattuso, che si è finalmente goduto un allenamento a ranghi completi dopo i tanti problemi patiti alla vigilia del match di Bergamo con i britannici. In avanti una bella novità.
C'è anche Scamacca a lavorare in gruppo
Oltre all'acciaccato Bastoni, che pur in dubbio è sceso regolarmente in campo, la grande notizia di giornata è stata rappresentata dalla presenza in gruppo di Scamacca. L'attaccante dell'Atalanta, aggregato nonostante il problema muscolare accusato nell'ultima giornata di campionato, sembra aver smaltito quasi completamente l'infortunio ed ha svolto gran parte del lavoro insieme ai compagni di squadra. Le prossime ore saranno decisive, ma Gattuso potrebbe aver trovato un'altra freccia per il proprio arco.
Gattuso orientato a confermare l'undici di Bergamo
Anche oggi non troppe indicazioni dalle prove sul campo, che farebbero pensare ad un Gattuso orientato a confermare l'undici schierato dal primo minuto a Bergamo: Donnarumma tra i pali, Mancini, Bastoni e Calafiori in difesa, Politano e Dimarco sugli esterni, Tonali, Locatelli e Barella in mediana, Kean e Retegui in attacco. Gli unici dubbi per il ct potrebbero riguardare l'impiego come titolari dello straripante Palestra sulla destra e del golden boy Pio Esposito in attacco. Ad assistere all'allenamento da bordo campo il presidente federale Gravina ed il portiere del Tottenham, Vicario, che fermo per infortunio, ha comunque deciso di restare al fianco della Nazionale, che seguirà anche in Bosnia.
Cambio di programma per gli Azzurri
Domani Gattuso concederà qualche ora di relax ai giocatori, con una sola sessione di allenamento alle 17, mentre è cambiato il programma degli Azzurri, che lunedì effettueranno l'allenamento di rifinitura ancora a Coverciano, prima di partire per Sarajevo nel pomeriggio. Slitterà così alle 19:15 anche la conferenza stampa del ct.
A Coverciano prosegue la preparazione dell'Italia in vista del decisivo match con la Bosnia, che vale la qualificazione ai Mondiali 2026. Dopo il successo con l'Irlanda del Nord, può sorridere Gattuso, che si è finalmente goduto un allenamento a ranghi completi dopo i tanti problemi patiti alla vigilia del match di Bergamo con i britannici. In avanti una bella novità.
C'è anche Scamacca a lavorare in gruppo
Oltre all'acciaccato Bastoni, che pur in dubbio è sceso regolarmente in campo, la grande notizia di giornata è stata rappresentata dalla presenza in gruppo di Scamacca. L'attaccante dell'Atalanta, aggregato nonostante il problema muscolare accusato nell'ultima giornata di campionato, sembra aver smaltito quasi completamente l'infortunio ed ha svolto gran parte del lavoro insieme ai compagni di squadra. Le prossime ore saranno decisive, ma Gattuso potrebbe aver trovato un'altra freccia per il proprio arco.