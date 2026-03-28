Bosnia-Italia, Gattuso sorride: Scamacca e Bastoni in gruppo, tutti a disposizione per il match che vale i Mondiali

Gattuso orientato a confermare l'undici di Bergamo

Anche oggi non troppe indicazioni dalle prove sul campo, che farebbero pensare ad un Gattuso orientato a confermare l'undici schierato dal primo minuto a Bergamo: Donnarumma tra i pali, Mancini, Bastoni e Calafiori in difesa, Politano e Dimarco sugli esterni, Tonali, Locatelli e Barella in mediana, Kean e Retegui in attacco. Gli unici dubbi per il ct potrebbero riguardare l'impiego come titolari dello straripante Palestra sulla destra e del golden boy Pio Esposito in attacco. Ad assistere all'allenamento da bordo campo il presidente federale Gravina ed il portiere del Tottenham, Vicario, che fermo per infortunio, ha comunque deciso di restare al fianco della Nazionale, che seguirà anche in Bosnia.