Brasile, Ancelotti svela il primo convocato per il Mondiale: ecco chi è
Prime indicazioni, prime certezze. In vista del prossimo Mondiale, il commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti ha iniziato a delineare la rosa che rappresenterà la Seleção, lasciando trapelare uno dei nomi già sicuri della convocazione: Danilo. L’ex capitano della Juventus, infatti, farà parte della lista definitiva dei 26 giocatori. Una scelta che conferma la fiducia totale dell’allenatore italiano nei confronti del difensore brasiliano, pronto così a disputare il terzo Mondiale della sua carriera, con ogni probabilità l’ultimo.
Ancelotti punta già su Danilo: le sue parole
Ancelotti non ha nascosto l’importanza del giocatore, sottolineandone non solo le qualità tecniche, ma anche il peso all’interno dello spogliatoio: “A volte mi stanco di parlare di cose di cui ho già parlato. Danilo è un giocatore molto importante, non solo in campo, ma anche fuori dal campo. Danilo sarà sicuramente nella lista definitiva dei 26, perché mi piace come carattere, come personalità, come giocatore. Può giocare in tutte le posizioni difensive. Quindi, tra i nove difensori, Danilo ci sarà". Il ct ha inoltre precisato che il brasiliano rientrerà tra i nove difensori selezionati per il torneo, lasciando intendere come la rosa sia già in fase avanzata di definizione.
L’esperienza di Danilo per il Brasile
Danilo parteciperà quindi al suo terzo Mondiale dopo quelli del 2018 e del 2024. Un traguardo che l’ex Juve è riuscito a raggiungere anche grazie alla scelta, fatta oltre un anno fa, di tornare in patria vestendo la maglia del Flamengo. Da quando è rientrato in Brasile, il difensore è sceso in campo 41 volte, segnando cinque gol e contribuendo in modo decisivo alla vittoria di diversi titoli, tra cui la Copa Libertadores, andando a segno addirittura nella finale.
Prime indicazioni, prime certezze. In vista del prossimo Mondiale, il commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti ha iniziato a delineare la rosa che rappresenterà la Seleção, lasciando trapelare uno dei nomi già sicuri della convocazione: Danilo. L’ex capitano della Juventus, infatti, farà parte della lista definitiva dei 26 giocatori. Una scelta che conferma la fiducia totale dell’allenatore italiano nei confronti del difensore brasiliano, pronto così a disputare il terzo Mondiale della sua carriera, con ogni probabilità l’ultimo.