Brasile, Ancelotti svela il primo convocato per il Mondiale: ecco chi è

Ancelotti punta già su Danilo: le sue parole

Ancelotti non ha nascosto l’importanza del giocatore, sottolineandone non solo le qualità tecniche, ma anche il peso all’interno dello spogliatoio: “A volte mi stanco di parlare di cose di cui ho già parlato. Danilo è un giocatore molto importante, non solo in campo, ma anche fuori dal campo. Danilo sarà sicuramente nella lista definitiva dei 26, perché mi piace come carattere, come personalità, come giocatore. Può giocare in tutte le posizioni difensive. Quindi, tra i nove difensori, Danilo ci sarà". Il ct ha inoltre precisato che il brasiliano rientrerà tra i nove difensori selezionati per il torneo, lasciando intendere come la rosa sia già in fase avanzata di definizione.