Bosnia, i convocati per la sfida decisiva con l’Italia
Serata da dentro o fuori per la Bosnia, che affronta l’Italia in una sfida decisiva per la qualificazione al prossimo Mondiale. Il commissario tecnico Barbarez si affida a un gruppo esperto e compatto, guidato dal capitano Edin Džeko, punto di riferimento offensivo della squadra.Tra i convocati spiccano anche elementi di qualità ed esperienza come Sead Kolašinac, Amar Dedić e Ermedin Demirović, pronti a dare il loro contributo in una partita che vale una stagione.
Bosnia, ecco l’elenco completo dei convocati
Vasili, Hadžikić, Zlomislić, Mujakić, Čelik, Muharemović, Kolašinac, Dedić, Katić, Radeljić, Tahirović, Gigović, Bašić, Šunjić, Memić, Hadžiahmetović, Burnić, Alajbegović, Baždar, Demirović, Džeko, Bajraktarević, Tabaković. La Bosnia si gioca tutto contro un’Italia determinata: novanta minuti per inseguire il sogno mondiale.