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martedì 31 marzo 2026
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Bosnia, i convocati per la sfida decisiva con l’Italia

Džeko guida la lista: in palio la qualificazione al Mondiale nella gara di stasera
1 min

Serata da dentro o fuori per la Bosnia, che affronta l’Italia in una sfida decisiva per la qualificazione al prossimo Mondiale. Il commissario tecnico Barbarez si affida a un gruppo esperto e compatto, guidato dal capitano Edin Džeko, punto di riferimento offensivo della squadra.Tra i convocati spiccano anche elementi di qualità ed esperienza come Sead Kolašinac, Amar Dedić e Ermedin Demirović, pronti a dare il loro contributo in una partita che vale una stagione.

Bosnia, ecco l’elenco completo dei convocati

Vasili, Hadžikić, Zlomislić, Mujakić, Čelik, Muharemović, Kolašinac, Dedić, Katić, Radeljić, Tahirović, Gigović, Bašić, Šunjić, Memić, Hadžiahmetović, Burnić, Alajbegović, Baždar, Demirović, Džeko, Bajraktarević, Tabaković. La Bosnia si gioca tutto contro un’Italia determinata: novanta minuti per inseguire il sogno mondiale.

 

 

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