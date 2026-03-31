Mondiali 2026 in tv, ecco dove si vedranno tutte le partite dalla Rai a Dazn

Una volta archiviati i playoff e completato il quadro delle nazionali qualificate al torneo, è davvero tutto pronto per gli attesissimi Mondiali del 2026 , in programma negli Stati Uniti, in Messico e in Canada , a partire dal prossimo 11 giugno . Match d'apertura allo "Stadio Azteca" di Città del Messico, mentre la finale andrà in scena il 19 luglio al "MetLife Stadium" di New York-New Jersey, già teatro dell'ultimo atto del Mondiale per Club 2025.

Dove vedere i Mondiali in diretta tv

Tutte le 104 partite dei Mondiali 2026 saranno visibili in diretta tv su DAZN. 35 di queste gare, le semifinali e le finali della competizione, verranno trasmesse in co-esclusiva in chiaro sui canali Rai.

Mondiali 2026, dove vederli in streaming

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