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martedì 31 marzo 2026
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Mondiali 2026 in tv, ecco dove si vedranno tutte le partite dalla Rai a Dazn

Scopri tutte le info utili per seguire in tempo reale la competizione organizzata dalla FIFA negli Stati Uniti, in Messico e in Canada
2 min
TagsMondiali 2026Diritti tv

Una volta archiviati i playoff e completato il quadro delle nazionali qualificate al torneo, è davvero tutto pronto per gli attesissimi Mondiali del 2026, in programma negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, a partire dal prossimo 11 giugno. Match d'apertura allo "Stadio Azteca" di Città del Messico, mentre la finale andrà in scena il 19 luglio al "MetLife Stadium" di New York-New Jersey, già teatro dell'ultimo atto del Mondiale per Club 2025.

Dove vedere i Mondiali in diretta tv

Tutte le 104 partite dei Mondiali 2026 saranno visibili in diretta tv su DAZN. 35 di queste gare, le semifinali e le finali della competizione, verranno trasmesse in co-esclusiva in chiaro sui canali Rai.

Mondiali 2026, dove vederli in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e RaiPlay. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login. Per quanto concerne l'app di DAZN, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile e/o annuale per poter assistere a tutte le gare del Mondiale. Accesso a titolo gratuito su RaiPlay, su pc, smartphone e tablet, con la sola richiesta di creazione di un account sulla piattaforma o di login attraverso un profilo social. Potrete seguire in diretta i Mondiali 2026 anche su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti in tempo reale.

 

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

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