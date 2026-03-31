Montella vola ai Mondiali con la Turchia: ok Svezia e Repubblica Ceca. Hojlund sbaglia dal dischetto
Insieme alla Bosnia altre tre nazionali europee hanno strappato la qualificazione per i Mondiali di calcio 2026, completando il tabellone. Al termine degli spareggi hanno ottenuto il pass anche la Repubblica Ceca, la Svezia e la Turchia, che hanno eliminato rispettivamente la Danimarca/Repubblica Ceca, la Polonia/Svezia e il Kosovo.
Akturkoglu manda Montella ai Mondiali
La Turchia ottiene la qualificazione alla fase finale dei campionato del Mondo di calcio. La nazionale guidata da Vincenzo Montella ha sconfitto in trasferta il Kosovo dell'ex laziale Muriqi e di Asllani, al termine di una gara combattuta e complicata. Dopo un primo tempo equilibrato, gli ospiti sbloccano il risultato ad inizio ripresa grazie ad Akturkoglu, che devia da due passi un tentativo ravvicinato di Kokcu. Il Kosovo si getta in attacco inserendo anche Zhegrova, e sfiora il pareggio nel finale con Rashica. E' l'ultima emozione della sfida, che premia la Turchia di Vincenzo Montella.
Kosovo-Turchia, tabellino e statistiche
Danimarca ko ai rigori: sbaglia anche Hojlund
La Repubblica Ceca supera la Danimarca al termine di una vera e propria battaglia, chiusa ai calci di rigore, con 4 errori su 5 tra i danesi. I padroni di casa, sospinti dal tifo incessante del pubblico di Praga, partono forte e alla prima occasione sbloccano il risultato: corner di Coufal, la difesa norvegese allontana e Sulc calcia dal limite di prima intenzione, insaccando sotto la traversa. I padroni di casa spingono e sfiorano più volte il raddoppio, prima di subire il pareggio danese al 72': Damsgaard batte una punizione dal limite dell'area e trova lo stacco aereo di Andersen, che anticipa il portiere ceco e insacca. La sfida si trascina ai tempi supplementari: al minuto 102' i padroni di casa si riportano in vantaggio grazie ad un gol di Krejci, ma la gioia dura poco: al 112' arriva infatti la rete del 2-2 segnata dal danese Hogh. La qualificazione si decide dagli undici metri: i danesi ne falliscono 4 su 5 (anche Hojlund sbaglia) e la Repubblica Ceca vola ai Mondiali: decisivo il gol di Sadilek.
Repubblica Ceca-Danimarca, tabellino e statistiche
Gyokeres regala i Mondiali alla Svezia
Gol, emozioni, spettacolo e capovolgimenti di fronte nel match tra Svezia e Polonia. Dopo diciannove minuti di studio, la Svezia sblocca il risultato: colpo di tacco di Ayari, che serve Elanga; il centravanti svedese non si fa pregare e di prima intenzione calcia un bolide di sinistro che si insacca sotto la traversa. Al 33' arriva il pareggio della Polonia: Zalewski prende palla sulla sinistra, si accentra e dopo una cavalcata solitaria lascia partire un tiro che beffa un disattento Nordfeldt. Poco prima dell'intervallo i padroni di casa tornano in vantaggio: punizione dal limite battuta da Nygren e perentorio stacco di testa di Lagerbielke, che batte Grabara. Ad inizio ripresa arriva il pareggio della Polonia: assist di Zalewski e tocco vincente dell'ex attaccante del Verona Swiderski. Gara finita? Assolutamente no: a due minuti dalla fine grande azione della Svezia, che porta Zeneli a calciare da sottomisura; la palla colpisce il palo e sulla ribattuta si avventa Gyokeres, che da due passi insacca il gol della qualificazione per i padroni di casa.
Svezia-Polonia, tabellino e statistiche
Insieme alla Bosnia altre tre nazionali europee hanno strappato la qualificazione per i Mondiali di calcio 2026, completando il tabellone. Al termine degli spareggi hanno ottenuto il pass anche la Repubblica Ceca, la Svezia e la Turchia, che hanno eliminato rispettivamente la Danimarca/Repubblica Ceca, la Polonia/Svezia e il Kosovo.
Akturkoglu manda Montella ai Mondiali
La Turchia ottiene la qualificazione alla fase finale dei campionato del Mondo di calcio. La nazionale guidata da Vincenzo Montella ha sconfitto in trasferta il Kosovo dell'ex laziale Muriqi e di Asllani, al termine di una gara combattuta e complicata. Dopo un primo tempo equilibrato, gli ospiti sbloccano il risultato ad inizio ripresa grazie ad Akturkoglu, che devia da due passi un tentativo ravvicinato di Kokcu. Il Kosovo si getta in attacco inserendo anche Zhegrova, e sfiora il pareggio nel finale con Rashica. E' l'ultima emozione della sfida, che premia la Turchia di Vincenzo Montella.
Kosovo-Turchia, tabellino e statistiche