Montella vola ai Mondiali con la Turchia: ok Svezia e Repubblica Ceca. Hojlund sbaglia dal dischetto

Danimarca ko ai rigori: sbaglia anche Hojlund

La Repubblica Ceca supera la Danimarca al termine di una vera e propria battaglia, chiusa ai calci di rigore, con 4 errori su 5 tra i danesi. I padroni di casa, sospinti dal tifo incessante del pubblico di Praga, partono forte e alla prima occasione sbloccano il risultato: corner di Coufal, la difesa norvegese allontana e Sulc calcia dal limite di prima intenzione, insaccando sotto la traversa. I padroni di casa spingono e sfiorano più volte il raddoppio, prima di subire il pareggio danese al 72': Damsgaard batte una punizione dal limite dell'area e trova lo stacco aereo di Andersen, che anticipa il portiere ceco e insacca. La sfida si trascina ai tempi supplementari: al minuto 102' i padroni di casa si riportano in vantaggio grazie ad un gol di Krejci, ma la gioia dura poco: al 112' arriva infatti la rete del 2-2 segnata dal danese Hogh. La qualificazione si decide dagli undici metri: i danesi ne falliscono 4 su 5 (anche Hojlund sbaglia) e la Repubblica Ceca vola ai Mondiali: decisivo il gol di Sadilek.