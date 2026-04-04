Il Canada tira una bordata all'Italia e a Cristante dopo il flop Mondiale: "Se volete scambiare la maglia..."
La mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali per la terza edizione consecutiva ha deluso i tifosi azzurri in tutto il Mondo. La nazionale non è riuscita a unirsi al girone con Svizzera, Qatar e Canada. Proprio quest'ultimi sui propri canali ufficiali hanno voluto provocare ulteriormente l'Italia attraverso un'iniziativa in vista della Coppa del Mondo.
"Italiani, non aspettate altri quattro anni"
"Cari tifosi di calcio italiani, non aspettate altri quattro anni. Cambiate la vostra maglia con quella del Canada". Un'iniziativa in programma oggi, 4 aprile, a Toronto, città con grande presenza di italo-canadesi. Come si svolgerà? Coloro i quali si recheranno d'innanzi al Cafè Diplomatico portando con sé una maglia dell'Italia, se ne andranno via gratuitamente con una del Canada. Un modo per rendere partecipi tutta quella parte di cittadinanza al prossimo Mondiale.
E Cristante avrebbe potuto giocare per il Canada...
Una "frecciata" che fa ancora più male a Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma, protagonista in negativo nella serata di Zenica con il suo calcio di rigore che si è stampato sulla traversa, avrebbe potuto infatti vestire la maglia del Canada.
Lo stesso giocatore classe 1995, infatti, ha dichiarato di avere avuto la possibilità di vestire la maglia rossa della nazionale canadese, in quanto possessore del doppio passaporto a causa della nazionalità del padre. Ma, da sempre, ha preferito indossare quella azzurra, con la quale si è laurato campione d'Europa nel 2021.