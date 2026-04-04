Il Canada tira una bordata all'Italia e a Cristante dopo il flop Mondiale: "Se volete scambiare la maglia..."

La mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali per la terza edizione consecutiva ha deluso i tifosi azzurri in tutto il Mondo. La nazionale non è riuscita a unirsi al girone con Svizzera, Qatar e Canada. Proprio quest'ultimi sui propri canali ufficiali hanno voluto provocare ulteriormente l'Italia attraverso un'iniziativa in vista della Coppa del Mondo.