Schouten, trionfo amaro: è campione d'Olanda con il Psv Eindhoven, ma si fa male e salta i Mondiali

Schouten ko: salta i Mondiali con l'Olanda

Il Psv Eindhoven infatti ha fatto sapere che il 29enne centrocampista, ex Bologna, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante la partita di sabato scorso vinta 4-3 in casa contro l'Utrecht (sostituito al 66' da Flamingo). Almeno sei mesi di stop e niente Coppa del Mondo per Schouten, che negli ultimi due anni era diventato una presenza fissa fra i convocati di Ronald Koeman, oltre a giocare da titolare sei partite agli Europei del 2024 in cui gli 'Orange' si erano spinti fino alle semifinali.

Terzo titolo di fila per il Psv Eindhoven

Proprio grazie al successo contro l'Utrecht, il Psv Eindhoven si è laureato campione d'Olanda per la 27esima volta nella sua storia. Un titolo certificato ieri, nel giorno di Pasqua, con cinque giornate d'anticipo visto che il Feyenoord, obbligato a vincere per tenere aperta la lotta almeno aritmeticamente, non è andato oltre lo 0-0 contro il Volendam. Per la squadra guidata da Peter Bosz, a quota 71 punti e +17 sul Feyenoord, si tratta anche del terzo titolo di fila in Eredivisie. Tra l'altro, dopo la sconfitta con il Telstar alla quarta giornata, il Psv non ha più perso infilando una striscia di 16 vittorie e due pareggi.