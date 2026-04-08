Mondiali 2026, scoppia il ticketgate: il costo dei biglietti è sempre più alto! Il caso di Spagna-Uruguay è illuminante

Scoppia il ticketgate ai Mondiali di calcio 2026 con una coda polemica che si estende dall'Europa al resto del mondo. Per capire l'origine delle polemiche serve però fare un piccolo passo indietro. Lo scorso ottobre la FIFA aveva messo in vendita il primo lotto di biglietti con prezzi altissimi, soprattutto se paragonati alle edizioni precedenti dei Mondiali. Un biglietto per la finale partiva dai 2.790 dollari. Una politica dei prezzi definita dai tifosi "inaccettabile" con tanto di richiesta di intervento da parte della Fifa. Che infatti intervenne ma non nel modo in cui i tifosi si auguravano. Cosa è successo? Semplice, negli ultimi sei mesi l'organo di governo mondiale del calcio ha aumentato ulteriormente i prezzi dei biglietti di 90 partite sulle 104 in programma.

La strategia della Fifa per "camuffare" gli aumenti

Secondo una ricerca svolta dal sito The Athletic, infatti per i ticket di Categoria 1 l'aumento medio da ottobre ad aprile è stato di oltre 200 dollari. Un aumento graduale deciso dalla Fifa che ha avuto diverse fasi, la prima da ottobre a novembre, la seconda dopo il sorteggio dei Mondiali a dicembre e l'ultima il 1° aprile (no, non era uno scherzo). Una strategia che permetteva di "camuffare" l'aumento rendendolo più dolce, meno evidente, nell'ordine del 10% o del 20%.

Secondo un'analisi di The Athletic, dunque, i prezzi dei biglietti per le tre principali categorie di partite Fifa sono aumentati in media del 34% da ottobre (data d'inizio della vendita dei biglietti) ad aprile.

Spagna-Uruguay, un rialzo dei prezzi da record

Le partite con l'incremento più alto sono state quelle con il biglietto di categoria 3 per la finale e quelle per la partita Colombia-Portogallo (+100%) e Spagna-Uruguay (addirittura +126%). Per quest'ultima partita, in programma il prossimo 26 giugno a Guadalajara, i pezzi partivano lo scorso ottobre da 345, 260 e 120 dollari, ora arrivano a 780, 575 e 315 dollari, a seconda del settore scelto.

Per la finale l'aumento è del 73% con i prezzi per le tre categorie di biglietto aumentati rispettivamente di 4.620, 3.170 e 2.995 dollari. Il prezzo massimo originario di 6.730 dollari (una cifra che aveva fatto sgranare gli occhi ai tifosi) ora è arrivato a costare 10.990 dollari.

La FIFA per la prima volta nella sua storia ha utilizzato una strategia di prezzi dinamici per ricavare milioni di dollari in più e capitalizzare al massimo l'enorme domanda per i Mondiali estivi. A ottobre sono stati venduti circa un milione di biglietti ai prezzi originali; un altro milione (circa) a novembre, dopo che i prezzi erano stati aumentati per circa metà delle 104 partite e oltre un milione in più quest'inverno, dopo aver adeguato i prezzi una volta definiti gli incontri.

Ad aprile risultano ancora disponibili centinaia di migliaia di biglietti, alcuni tenuti volutamente da parte nonostante l'enorme richiesta nelle fasi di vendita precedenti. Altri sono ancora disponibili e venduti all'inizio di questa "fase di vendite dell'ultimo minuto" a prezzi maggiorati per circa 40 incontri, inclusi molti dei turni a eliminazione diretta.

I (pochi) casi di prezzi rimasti uguali o calati

Ovviamente ci sono anche partite i cui prezzi dei biglietti sono calati. In particolare quelle disputate nella Bay Area di San Francisco e a Los Angeles che inizialmente avevano prezzi più alti rispetto alla maggior parte delle altre partite della fase a gironi soprattutto per la loro posizione geografica. Quando, a dicembre, si è svolto il sorteggio dei Mondiali e la FIFA ha assegnato a queste squadre avversarie con poco appeal, i prezzi sono calati, passando da 620 dollari nella Categoria 1 a 450/500 dollari. Per altre cinque partite, i prezzi sono rimasti pressoché invariati. E per una in particolare, quella d'esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay, non si sono registrati cali in nessuna categoria da ottobre. Quella partita, che si terrà al SoFi Stadium di Los Angeles, era inizialmente la terza più costosa dei Mondiali del 2026, dopo la finale e una semifinale, ma non ha venduto neanche lontanamente quanto previsto. La Coppa del Mondo comincerà l'11 giugno prossimo e si disputerà in 16 città del Nord America, con 78 delle 104 partite in programma in 11 città degli Stati Uniti. La finale si terrà il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey.