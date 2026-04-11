L'Italia e l'assurda ipotesi del super playoff Mondiali: l'ultima idea della Fifa per un ripescaggio clamoroso

L'Italia potrebbe davvero essere ripescata in vista dei Mondiali 2026? Gli azzurri, sconfitti dalla Bosnia nella finale dei Playoff, sono stati eliminati (per la terza volta consecutiva dopo le sconfitte nel 2018 e nel 2022) ed hanno perso l'occasione di poter partecipare alla kermesse mondiale. Ma il possibile forfait dell'Iran , potrebbe cambiare la situazione e portare ad uno stravolgimento dei gironi. Cosa succederebbe se la nazionale iraniana decidesse davvero di disertare il torneo?

Iran fuori dai Mondiali? Lo scenario che porta al ripescaggio azzurro

A prendere una decisione definitiva sarebbe in quel caso la Fifa. L'articolo 6.7 del regolamento, spiega che la Federazione potrebbe scegliere il sostituto "a propria esclusiva discrezione". L'Italia potrebbe essere ripescata grazie al miglior ranking: attualmente gli azzurri occupano la 12esima posizione nella cassifica generale. Ma non è detto che la Fifa scelga in base al ranking. E' infatti probabile che vengano fatte valutazioni diverse.

Italia o Emirati Arabi Uniti? Ecco chi deciderà

In caso di forfait dell'Iran, è infatti plausibile che venga scelta una nazione asiatica. Potrebbe toccare agli Emirati Arabi Uniti, che sono stati eliminati dall'Iraq nello spareggio dei Playoff. La decisione finale spetterà ad un'apposita commissione, chiamata a scegliere come riempire il vuoto lasciato nel girone G. Il Consiglio Fifa è un organo composto da 37 membri: un presidente, eletto dal Congresso Fifa, ovvero Gianni Infantino; otto vicepresidenti e altri 38 membri eletti tra le Federazioni. Per la Uefa è presente Aleksander Ceferin.

L'ipotesi del super spareggio

Esiste anche un'altra ipotesi, caldeggiata dal media statunitense The Athletic: un clamoroso super playoff continentale, che la Fifa potrebbe organizzare (in caso di forfait dell'Iran) e che coinvolgerebbe alcune tra le Nazionali sconfitte dai Playoff: su tutte l'Italia, la Norvegia, la Polonia e gli Emirati Arabi. Un mini torneo che potrebbe essere organizzato negli Stati Uniti a ridosso della partenza della rassegna iridata.

Possibile ripescaggio Mondiale, i tempi

Entro quando verrà presa una decisione finale? L'articolo 6 della Fifa stabilisce che una qualsiasi Nazionale partecipante che si ritiri dal Mondiale meno di 30 giorni prima della sua prima partita sarà multata di almeno 500mila franchi svizzeri (circa 500mila euro) dal Comitato Disciplinare Fifa. La data limite per capire la decisione dell'Iran e l'eventuale scelta della Fifa, resta quindi il prossimo 13 maggio, anche se è verosimile aspettarsi, anche per ragioni organizzative, che le decisioni verranno prese anticipatamente.