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martedì 21 aprile 2026
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Rakitic: "Un Mondiale assurdo senza gli azzurri"

L'ex Barcellona e Siviglia sulla mancata partecipazione dell'Italia e sulla ricetta per ripartire: "Vanno evitate le zone di comfort"
Bruno Bartolozzi
1 min
TagsRakiticMondiali 2026Italia

Il senso è molto semplice. L’Italia per tornare grande deve fare ciò che ha sempre fatto nella sua storia. Lottare per conquistare i posti che gli altri non vogliono che siano suoi. Sì, certo, le figure, le leadership, la politica sportiva che verrà e i progetti hanno la loro importanza. Ma Ivan Rakitic, vice-campione del mondo con la Croazia nel 2018, asso di Barcellona e Siviglia, calciatore migrante f

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