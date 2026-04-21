Rakitic: "Un Mondiale assurdo senza gli azzurri"

Il senso è molto semplice. L’Italia per tornare grande deve fare ciò che ha sempre fatto nella sua storia. Lottare per conquistare i posti che gli altri non vogliono che siano suoi. Sì, certo, le figure, le leadership, la politica sportiva che verrà e i progetti hanno la loro importanza. Ma Ivan Rakitic, vice-campione del mondo con la Croazia nel 2018, asso di Barcellona e Siviglia, calciatore migrante f