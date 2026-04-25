"Saresti contento se l'Italia venisse ripescata per il Mondiale?", la risposta dei tifosi al sondaggio è sorprendente

Il 70% degli italiani è contrario al ripescaggio della Nazionale di calcio ai prossimi Mondiali, ma uno su tre è comunque a favore : una percentuale molto significativa di italiani disposti dunque a scavalcare il merito sportivo con un escamotage . È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche sull'ipotesi di ventilata in questi giorni di ripescare la nazionale di calcio italiana per i prossimi Mondiali al posto dell'Iran.

Le risposte dei tifosi al sondaggio che sorprendono

In particolare, per il 16,2% degli intervistati da Izi "sarebbe un giusto riconoscimento per la nostra storia" sportiva, mentre un altro 14,3% ritiene che "non meriteremmo di andare, ma non partecipiamo da troppo tempo" e quindi via libera anche al ripescaggio. Per quasi 30% degli italiani, però "l'esclusione dell'Iran sarebbe una scelta politica e non dovremmo avallarla" mentre per un altro 40%, sempre secondo Izi, il 'no' sarebbe legato al verdetto del campo che "va rispettato, non meritiamo di partecipare e non sarebbe dignitoso".