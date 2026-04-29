A Napoli la mostra sulla Coppa del Mondo: grande show all'Università Federico II
La mostra è promossa dalla Associazione S.Anna per lo sport di Aldo Rossi Merighi e Sabrina Trombetti, curata da Mauro Grimaldi e patrocinata tra gli altri da Figc, Coni e Anci e rientra nelle iniziative di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Si svolgerà presso l'Università Federico II dal 5 al 15 giugno con ingresso gratuito. La conferenza stampa di presentazione e a seguire l'inaugurazione sono previste venerdì 5 giugno alle ore 12 presso lo stesso Ateneo. Testimonial d'eccezione Pedro Pablo Pasculli che porterà, in esclusiva, la sua Coppa del Mondo originale vinta in Messico, nel 1986, con l' Argentina di Maradona. È atteso anche il calco in gesso realizzato, nel 1973, dallo scultore milanese Silvio Gazzaniga che diede origine alla Fifa World Cup.