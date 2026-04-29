A Napoli la mostra sulla Coppa del Mondo: grande show all'Università Federico II

Sbarca, la più grande e completa esposizione d'Italia sulla storia dei Mondiali di calcio. Un affascinante viaggio indietro nel passato che riporta il visitatore alle origini del football e alla riscoperta di nomi che hanno scritto la storia del gioco più bello del mondo: Puskas, Pelé, Beckenbauer, Riva, Cruijff, Zoff, Baggio, Zidane, Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal. Cento anni di calcio raccontati con oltre 200 cimeli originali dal 1930 ad oggi e una sezione riservata al fuoriclasse argentino Diego Armando Maradona in collaborazione con il Museo Maradona di Massimo Vignati, il Museo Nr di Nicola ed Enzo Raccuglia e il noto Professor Bruno Siciliano con il suo staff.

La mostra è promossa dalla Associazione S.Anna per lo sport di Aldo Rossi Merighi e Sabrina Trombetti, curata da Mauro Grimaldi e patrocinata tra gli altri da Figc, Coni e Anci e rientra nelle iniziative di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Si svolgerà presso l'Università Federico II dal 5 al 15 giugno con ingresso gratuito. La conferenza stampa di presentazione e a seguire l'inaugurazione sono previste venerdì 5 giugno alle ore 12 presso lo stesso Ateneo. Testimonial d'eccezione Pedro Pablo Pasculli che porterà, in esclusiva, la sua Coppa del Mondo originale vinta in Messico, nel 1986, con l' Argentina di Maradona. È atteso anche il calco in gesso realizzato, nel 1973, dallo scultore milanese Silvio Gazzaniga che diede origine alla Fifa World Cup.