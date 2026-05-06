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"L'Iran al Mondiale per meriti sportivi": la conferma della Fifa fa felice il commissario europeo Micallef

Il commissario europeo alla Cultura e allo sport parla della partecipazione della nazionale iraniana alla Coppa del Mondo
1 min
TagsMondialiIran

Il caso dell'Iran ai prossimi Mondiali negli Stati Uniti, in Messico e in Canada continua a tenere banco. L'ultimo incidente diplomatico è stato ridimensionato dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, che ha fugato ogni dubbio: "L'Iran parteciperà alla prossima Coppa del Mondo". Di fatto, ha escluso ogni flebile speranza italiana di vedere la Nazionale dell'ex ct Gattuso ripescata. A tal proposito, arrivano nuove conferme che vanno nella stessa direzione.

Iran ai Mondiali: la conferma

Il commissario europeo alla Cultura e allo sport, Glenn Micallef, parlando a un punto stampa al Parlamento europeo a Bruxelles, proprio in merito alla partecipazione della selezione iraniana ai Mondiali ha dichiarato: "L'Iran si è qualificato per meriti sportivi, quindi sono molto felice di vedere che la Fifa ha ora confermato la sua partecipazione alla Coppa del Mondo. Giusta la conferma della Fifa", ha spiegato.

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