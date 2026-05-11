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lunedì 11 maggio 2026
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Zampolli: "Sogno l'Italia ai Mondiali. A Trump ho suggerito che..."

L'alto inviato del presidente degli Stati Uniti insiste sull'ipotesi della nazionale azzurra al posto dell'Iran
2 min
TagsZampolliItaliaMondiali

Non si ferma la suggestione che vuole l'Italia ai prossimi Mondiali di calcio nonostante la mancata qualificazione di marzo. A insistere su questa strada è ancora una volta Paolo Zampolli, Alto Inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Italia, intervistato dalla Rai al Processo ai Mondiali con Marco Mazzocchi: "Sono azzurro, sono con voi e vorrei tanto che l'Italia venisse - le parole di Zampolli - ho suggerito a Trump e ho informato Infantino che se per caso l'Iran non venisse per qualche ragione, dovremmo avere l'Italia. Questo è il mio sogno".

 

Il placet di Trump

All'obiezione che, in caso di rinuncia dell'Iran, dovrebbero sostituirla gli Emirati Arabi Uniti, appartenenti alla stessa confederazione continentale, Zampolli risponde così: "La mia richiesta è stata molto di parte, ma penso che tutto il mondo vorrebbe vedere l'Italia giocare. Il Segretario di Stato Rubio ha dichiarato che i giocatori dell'Iran sono benvenuti, poi altre richieste mi sembrano un po' assurde. Se a Trump piacerebbe l'Italia ai Mondiali? Trump adora l'Italia". I Mondiali di calcio 2026, che si disputeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico, inizieranno tra un mese esatto, l'11 giugno, per concludersi il 19 luglio.

 

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