Zampolli: "Sogno l'Italia ai Mondiali. A Trump ho suggerito che..."

Non si ferma la suggestione che vuole l'Italia ai prossimi Mondiali di calcio nonostante la mancata qualificazione di marzo. A insistere su questa strada è ancora una volta Paolo Zampolli, Alto Inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Italia, intervistato dalla Rai al Processo ai Mondiali con Marco Mazzocchi: "Sono azzurro, sono con voi e vorrei tanto che l'Italia venisse - le parole di Zampolli - ho suggerito a Trump e ho informato Infantino che se per caso l'Iran non venisse per qualche ragione, dovremmo avere l'Italia. Questo è il mio sogno".